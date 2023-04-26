澳洲公布沙巴“六六空难”报告：航空公司非法营运

澳大利亚公布的沙巴1976年“六六空难”调查报告显示，飞机是由于后部超载导致失衡而坠机，这与马国公布的失事原因相同。不过，澳方的报告也指失事客机所属的沙巴航空公司，当时其实是非法营运。

澳洲驻马国最高专员署星期三（4月26日）发文告宣布，澳方的相关调查报告已上载至澳洲国家档案局官网。民众可在官网搜寻“Sabah Nomad 1976”，并点击“View Digital Copy”（阅览数码版本）即可阅读报告全文。

根据报告，失事客机所属的沙巴航空公司曾在1975年提交运行手册草稿，但并未获得民航局批准。“沙巴航空公司因此是非法运营。”

报告指出，调查也发现沙巴航空公司的运营异常糟糕，民航局当时也并未善尽监督与认证的职责。

“六六空难”发生在1976年6月6日。时任沙巴首席部长敦法史提芬和数名州内阁成员当时乘坐的飞机原本准备在首府亚庇的机场降落，不料却失事坠毁在亚庇附近的新布兰海域，机上11人无人生还。

失事飞机是澳洲国有企业制造的诺曼9M-ATZ型号双引擎小型飞机，因此马国与澳洲政府但是都对这场空难展开调查。不过，马国政府1977年宣布空难调查报告属官方机密不准公布，并要求澳洲也别公布。澳洲当时表明，将等马国公布报告后，才公布自己的调查报告。