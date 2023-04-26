周三美市盘前小幅走高 重点谈软件巨头微软业绩出色

星期三（4月26日）重点：

●美国华尔街股市主要股指期货星期三（4月26日）小幅波动。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微起5.90点或0.14％，报4077.50点；纳斯达克100指数期货起118.40点或0.93％，报12843.50点；道琼斯指数期货则退低18.10点，报33512.70点。

●快递巨头UPS隔夜对接下来业绩发布了悲观预测，加剧了投资者对美国经济放缓的担忧。与此同时，第一共和银行（First Republic Bank）的存款暴跌，也让投资者对银行业健康状况没有信心，导致美国主要股指隔夜以本月迄今为止的最大跌幅收市。

●标准与普尔500指数隔夜下跌65.41点，闭市报4071.63点。重量级的道琼斯指数则跌344.57点，闭市报33530.83点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低1.89％或244.65点，以12725.11点收市。

●美国股市隔夜的交易似乎开始活跃起来，交易所的总成交量是107亿8000万股，比过去20天的103亿2000万股平均成交量多。

盘前交易重点：

●搜索巨头谷歌的母公司Alphabet发布的第一季盈利比预期好，董事会也将公司的股票回购计划扩大至700亿美元。Alphabet股价在星期三晚上盘前退低1.64美元，截稿时报102.97美元。

●Bed Bath & Beyond星期二（25日）宣布，它已收到通知，公司股票将在它申请破产后从纳斯达克股市中退市。Bed Bath & Beyond股价在星期三晚上盘前猛挫23.38％，截稿时报0.1527美元。

●信用卡巨头威士（Visa）隔夜盘后发布的第二财季营业额和盈利都超出预期，带动股价在星期三晚上盘前上涨0.94％，截稿时报231.75美元。威士说，客户的支付量较上年同期增长10％，集团盈利也因为更多的跨境交易而增加。

●星期三下文我们来看看软件巨头微软（Microsoft）刚公布的季度业绩。星期三年晚上盘前该股起21.38美元，截稿时报296.80美元。

●盘前活跃股按序：第一共和银行、微软、特斯拉（Tesla）、Alphabet Inc和西太平洋合众银行（PacWest Bancorp）。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

微软将继续投资在云基础设施，特别是与人工智能相关的项目。该集团也会根据客户在转型时出现的需求而进行相关的业务扩展。（路透社）

微软（Microsoft Corporation）（纳斯达克证券交易所代码：MSFT）

微软隔夜盘后不但发布了超出预期的季度业绩，而且还对接下来业绩的表现，做出超越市场分析师普遍共识的预测，带动微软股价在隔夜盘后显著上涨了8.51％。

根据微软截至今年3月底的第三财季业绩报告，微软的季度营业额增长7％至528亿6000万美元；净利也从一年前同期的167亿3000万美元或每股净利2.22美元，增加了9％至183亿美元或每股净利2.45美元。而Refinitiv之前收集到的分析师平均预测，则是营业额510亿2000万美元，每股盈利2.23美元。

对于目前的第四财季，微软首席财务官胡德（Amy Hood）看好集团人工智能的发展，并认为集团能够实现548亿5000万美元至558亿5000万美元的营业额。该预测范围的中间值是553亿5000万美元，这也就意味着营业额预料能取得6.7％的增长。这个预测数字比Refinitiv收集到的分析师的共识，即548亿4000万美元高出许多。

胡德说：“与任何重大平台转变一样，它始于创新。我们对迄今为止宣布的人工智能功能的早期反馈和需求感到兴奋。我们将继续投资在云基础设施，特别是与人工智能相关的项目。我们会根据客户在转型时出现的需求而进行相关的业务扩展。预计这方面的营业额会随着时间而取得增长。”

微软旗下的个人电脑部门，包括Bing、Windows、Surface和Xbox在内的业务在这个季度取得了132亿6000万美元的营业额。虽然同比下降了9％，但还是高过StreetAccount分析师的122亿5000万亿美元共识。微软首席执行官纳德拉（Satya Nadella）说：“Bing现在每天有超过1亿活跃用户，而且游戏订户方面的营业额更是接近10亿美元。”

至于Dynamics、LinkedIn和Office在内的生产力和业务流程部门，它的营业额计有175亿2000万美元，增长约11％，也比StreetAccount分析师预测的170亿5000万美元出色。不过，微软的Azure和其他云端服务的增长速度，则从前个季度的31％放缓至27％。

在Tipranks的32名分析师中，有27名给予微软股“买进”评级，四名给予“持守”评级，一名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是309.48美元。