美韩就全新理念对朝延伸威慑达成一致

美国与韩国就全新理念的对朝延伸威慑措施达成一致。

综合路透社和韩联社报道，美国总统拜登与韩国总统尹锡悦星期三（4月26日）在白宫举行首脑会谈，涉及的问题包括朝鲜、半导体晶片和贸易以及俄乌战争，并发表了应对朝鲜的《华盛顿宣言》（Washington Declaration）。

美韩领导人于星期三上午11时15分至12时35分进行了时长80分钟的会谈。尹锡悦在开场白中说，今天的美韩首脑会谈将成为推动韩美同盟作为全球同盟全新迈步的里程碑。拜登强调，美韩同盟是让它们战胜所有挑战的伙伴关系；在朝鲜挑衅日益加剧的情况下，美韩同盟的合作将成倍扩大。拜登还说，尹锡悦大胆、有原则的对日外交决策，将加强三方合作关系，产生巨大影响力。

拜登和尹锡悦还讨论了中国大陆和台湾之间的紧张局势，以及中国在南中国海的军事活动。两国领导人在联合声明中强调维护台湾海峡稳定的重要性。他们还强烈反对 “任何改变印度-太平洋地区现状的单边企图，包括通过非法的海洋主张，对填海造地的军事化，以及胁迫活动。”

设核咨商小组 提升美对韩核保护

在会谈结束后，两国领导人共同会见记者，公布会谈成果。两国领导人发表了以创设核咨商小组（NCG）为主体框架的《华盛顿宣言》，写入加强对朝延伸威慑的具体内容，提升美国对韩提供核保护伞的实效。美韩商定，在朝鲜进行核攻击时，两国领导人随即进行协商沟通，并承诺以此动用包括美国核武器在内的所有同盟军力，迅速采取压倒性的决定性应对措施。

尹锡悦说，韩美两国将共享应对朝鲜威胁的核与战略武器的运作计划信息，双方将定期进行协商，讨论共同规划并落实把韩国尖端常规战斗力和美国核战力相结合的共同作战方案，结果将报告两国总统。

拜登说，美国绝不容忍朝鲜对美国及盟友或伙伴发起核武攻击，若朝鲜发起核攻击，将招致政权灭亡。他重申，不在韩半岛重新部署核武器，但强调将扩大核潜艇等（战略武器）的调遣规模。

两国首脑另行发表《纪念韩美同盟70周年的韩美首脑联合声明》称，两国首脑赞赏美韩其间为消除韩企有关《通胀削减法》（IRA）和《晶片与科学法案》的担忧付出的努力。

尹锡悦说，他与拜登一致认为，诸如俄罗斯侵略乌克兰导致无辜平民伤亡的武力使用是在任何情况下都无法正当化的行径。双方商定，将与国际社会一道为支援乌克兰保持合作。