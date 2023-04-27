美国众议院通过债务上限法案

美国众议院以微弱优势通过了一项提高政府31.4万亿美元（约41.9万亿新元）债务上限的法案。白宫说，由共和党提出的这项法案 “没有机会成为法律”。

路透社报道，美国众议院星期三（4月26日）以217票赞成、215票反对的投票结果通过众议长麦卡锡提出的债务上限法案《限制、节约、增长法案》。这对麦卡锡来说是一场胜利，他希望拜登参加削减开支的谈判，尽管白宫和国会民主党人坚持在提高债务限额方面不附带任何条件。

如果国会不采取行动，美国财政部可能在几周内没有办法支付账单，而金融市场已经发出警告信号。 2011年的僵局导致政府信用评级下调，从而推高借贷成本并打击投资。

麦卡锡现在要面临更艰巨的任务，即在不失去一些保守共和党同僚的支持的情况下，努力促成与民主党人的妥协。麦卡锡呼吁拜登就提高债务限额和削减开支的法案开始谈判，并呼吁参议院批准众议院的法案或通过自己的法案。

这项法案将美国的借贷权增加1.5万亿美元，或直到3月31日，以先到者为准，并可能在2024年总统竞选期间引发另一轮谈判。法案将把支出缩减到2022年的水平，之后将每年的增长限制在1%，废除对可再生能源的一些税收优惠，并提高一些扶贫项目的工作要求。

白宫新闻秘书让-皮埃尔说，拜登不会签署这种削减。她在一份声明中说：“拜登总统绝不会像这个法案那样，强迫中产阶级和工作家庭承担最富有者的减税负担。总统已经明确表明这个法案没有机会成为法律。”