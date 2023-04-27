马六甲州部长否认接受性贿赂

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更新 / 2023年4月27日 4:28 PM
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发布 / 2023年4月27日 4:14 PM
马六甲主管房屋、地方政府及环境事务的州内阁部长莱士雅欣星期四向媒体否认自己就是盛传涉及性贿赂丑闻的州部长，并指这是政治迫害。（星洲日报）
马六甲主管房屋、地方政府及环境事务的州内阁部长莱士雅欣星期四向媒体否认自己就是盛传涉及性贿赂丑闻的州部长，并指这是政治迫害。（星洲日报）

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马六甲州首席部长阿都拉勿夫3月借巫统中央当权派之力推翻原任首长上位后，敌对派系过后发布社交媒体通话截图，不点名指阿都拉勿夫属下的一名州行政议员（州内阁部长）涉及接受性贿赂。

马六甲主管房屋、地方政府及环境事务的州内阁部长莱士雅欣星期四（4月27日）向媒体否认自己就是盛传涉及性贿赂丑闻的州部长。他说，这是政治迫害。他也指相关传闻及影片早在巫统区部改选时就已流传。

莱士雅欣说，他暂时不打算报警，但将计划下一步行动。他也说，若反贪会传召他，他将配合反贪会的调查。

一名据称是遭巫统中央开除的资深党员星期二（25日）发布多张社交媒体WhatsApp通话截图及一则视频，视频标题指甲州某内阁部长有“小三”。由于视频是从身后拍摄，因此难以辨识身份。

根据与视频同时公布的一对男女在WhatsApp的对话截图，女方埋怨男方已是州部长，却没将工程发给女方亲戚。男方则要女方再多忍耐一阵子。

女方接着自称已经多次与这名州部长“睡了”，但亲戚却拿不到政府工程。截图也显示这名州部长多次按女方要求汇款，每次数额都超过1000令吉。发布截图者指这是女方提供性服务的报酬。

阿都拉勿夫星期二指此事属政敌的诽谤。他说，在网络世界，各种形式的诽谤很容易在社交媒体传播。“我认为这是诽谤。我不想评论此事是否属实。我认为这是政敌的伎俩。这项指控纯属诽谤，也是蓄意破坏州政府的举动。”

阿都拉勿夫说，他已了解相关内容，也知道争议的起因，但拒绝进一步评论此事。他坚持这是针对州政府的阴谋。他也说，就让相关州部长决定是否向警方报案，或是否采取适当的行动。

阿都拉勿夫上个月借巫统主席阿末扎希等当权派之力，拉下同样来自巫统的原任首席部长苏莱曼，并在3月31日正式宣誓就任马六甲首席部长。

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