马六甲州部长否认接受性贿赂

马六甲州首席部长阿都拉勿夫3月借巫统中央当权派之力推翻原任首长上位后，敌对派系过后发布社交媒体通话截图，不点名指阿都拉勿夫属下的一名州行政议员（州内阁部长）涉及接受性贿赂。

马六甲主管房屋、地方政府及环境事务的州内阁部长莱士雅欣星期四（4月27日）向媒体否认自己就是盛传涉及性贿赂丑闻的州部长。他说，这是政治迫害。他也指相关传闻及影片早在巫统区部改选时就已流传。

莱士雅欣说，他暂时不打算报警，但将计划下一步行动。他也说，若反贪会传召他，他将配合反贪会的调查。

一名据称是遭巫统中央开除的资深党员星期二（25日）发布多张社交媒体WhatsApp通话截图及一则视频，视频标题指甲州某内阁部长有“小三”。由于视频是从身后拍摄，因此难以辨识身份。

根据与视频同时公布的一对男女在WhatsApp的对话截图，女方埋怨男方已是州部长，却没将工程发给女方亲戚。男方则要女方再多忍耐一阵子。

女方接着自称已经多次与这名州部长“睡了”，但亲戚却拿不到政府工程。截图也显示这名州部长多次按女方要求汇款，每次数额都超过1000令吉。发布截图者指这是女方提供性服务的报酬。

阿都拉勿夫星期二指此事属政敌的诽谤。他说，在网络世界，各种形式的诽谤很容易在社交媒体传播。“我认为这是诽谤。我不想评论此事是否属实。我认为这是政敌的伎俩。这项指控纯属诽谤，也是蓄意破坏州政府的举动。”

阿都拉勿夫说，他已了解相关内容，也知道争议的起因，但拒绝进一步评论此事。他坚持这是针对州政府的阴谋。他也说，就让相关州部长决定是否向警方报案，或是否采取适当的行动。

阿都拉勿夫上个月借巫统主席阿末扎希等当权派之力，拉下同样来自巫统的原任首席部长苏莱曼，并在3月31日正式宣誓就任马六甲首席部长。