美国歌手为刘特佐非法游说判罪成

美国饶舌歌手米杰尔被控为通缉犯刘特佐非法游说及影响美国政府，星期三（4月26日）遭华盛顿的联邦法院宣判罪名成立。

米杰尔（Pras Michel）是饶舌乐团“难民营乐队”（Fugees）的成员和格莱美奖得主。他总共被控10项刑事罪，包括涉及策划阴谋、充当外国政府代理人、干扰证人和伪造竞选资金记录。控方也指他与刘特佐密谋，试图影响时任总统奥巴马和特朗普政府。

控方指米杰尔2012年因现金流周转不灵，并遇上喜爱主办派对和支付巨款给艺人的刘特佐。控方指米杰尔把来自刘特佐的200万美元（约267万新元）捐给当时准备寻求连任的时任美国总统奥巴马作为竞选资金，米杰尔则因此获得刘特佐数百万美元的报酬。

控方强调，美国的选举法令禁止外国人捐助政治竞选活动，但米杰尔曾隐瞒上述200万美元资金的来源。

米杰尔承认将来自刘特佐的款项交给三位朋友捐助，并出席奥巴马的募集政治献金活动。但米杰尔声称这是他自己决定这么做的，而非刘特佐的指示。

米杰尔也被控在特朗普政府时期游说司法系统停止针对刘特佐在一马公司弊案的民事与刑事调查，并游说美国政府把中国亿万富豪郭文贵引渡回中国。米杰尔否认自己是中国政府的特务。

由于此案涉及刘特佐、一马公司、好莱坞巨星李奥纳多，以及美国前司法部长塞森斯等此案证人，米杰尔的案子在审讯期间备受瞩目。