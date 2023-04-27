周四美市盘前上升 重点谈脸书母公司Meta Platforms出色的业绩

星期四（4月27日）重点：

●Meta Platforms对业务前景的乐观预测提振了社交媒体股票，带动美国华尔街股市主要股指期货星期四（4月27日）上涨。投资者也在等待科技巨头亚马逊（Amazon）和晶片制造商英特尔（Intel）今晚盘后发布的季度业绩。

●在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升23点或0.57％，报4079.00点；纳斯达克100指数期货起108点或0.84％，报12914.50点；道琼斯指数期货则起195.50点，报33497.40点。

●在微软公司强劲的业绩提振下，以科技股为主的纳斯达克指数隔夜（星期三）小幅收高。但是标准与普尔500指数和道琼斯指数，则因为市场对美国经济和银行业疲软的担忧挥之不去而继续下跌。

●标准与普尔500指数隔夜下跌15.64点，闭市报4055.99点。重量级的道琼斯指数则跌228.96点，闭市报33301.87点。以科技股为主的纳斯达克100指数逆流而上，起0.64％或81.38点，以12806.49点收市。

●美国股市隔夜的交易活跃，交易所的总成交量是110亿6000万股，比过去20天的104亿股平均成交量多。

盘前交易重点：

●线上零售和科技巨头亚马逊将在今晚股市收盘后公布第一季度业绩报告。根据FactSet搜集的分析师预测，该集团的每股盈利预料会是0.21美元，营业额则会是1246亿美元。亚马逊股价在今晚盘前上升2.55美元，截稿时报107.53美元。

●社交媒体股票今晚盘前上涨，Snap和Pinterest的股价分别在截稿时，上涨了3.74％和3.19％。

●在线零售平台eBay在今年第一季度扭亏为盈，而且调整后的盈利超越分析师的普遍预测，带动eBay股价在今晚盘前上涨2.88％，截稿时报44.61美元。

●星期四下文我们来看看Meta Platforms出色的业绩。今晚盘前该股起24.10美元，截稿时报233.50美元。

●盘前活跃股按序：第一共和银行（First Republic Bank）、Meta Platforms、特斯拉（Tesla）、亚马逊和英伟达（Nvidia）。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

Meta Platforms首席执行官扎克伯格在业绩发布声明中说：“我们的人工智能实力正在推动旗下各个应用程序和业务的发展。我们现在也变得更有效率，也可以更快地构建更好的产品，让我们能够处在更有利的位置，实现我们的长期愿景。”（路透社）

Meta Platforms Inc（纳斯达克证券交易所代码：META）

脸书和Instagram母公司Meta Platforms在隔夜收盘后公布超标的第一季度业绩，让市场投资者喜出望外。不仅如此，该公司还上调了对当前季度的业绩预测，同时也下调了整体支出的预测，带动Meta Platforms股价在盘后飙升11.65％，达到自去年1月以来的最高水平。

Meta Platforms在业绩发布会上也将2023年吹捧为公司的“效率年”（Year of Efficiency）。该公司说，它已经完成了去年的基本裁员计划，不过今年它还是会继续裁员。上个月，Meta Platforms就宣布再裁员1万名员工。

根据Meta Platforms截至今年3月底的第一季度业绩报告，在连续三个季度下跌后，这个季度的营业额终于同比增加3％到286亿5000万美元，每股盈利是2.20美元。而彭博社搜集到的分析师平均预测则是营业额276亿7000万美元，每股盈利2.01美元。

Meta Platforms也说，第二季度的营业额估计会介于295亿美元至320亿美元，数额也比分析师平均预测的294亿8000万美元来得高。

公司首席执行官扎克伯格（Mark Zuckerberg）在业绩发布声明中说：“我们度过了一个表现很好的季度，我们的平台社区也继续在扩大。”

他说：“我们的人工智能实力正在推动旗下各个应用程序和业务的发展。我们现在也变得更有效率，可以更快地构建更好的产品，让我们能处在更有利的位置，实现长期愿景。”

在公司支出方面，去年10月间该公司曾预测2023年的支出会介于960亿美元至1010亿美元。但是在这次的业绩报告中，它预计今年的支出将会是在860亿美元至900亿美元之间，这也包括了重组费用。

Meta Platforms截至第一季度的员工人数是7万7114人，比去年减少1％。Meta Platforms说：“截至今年3月31日，几乎所有受到去年11月宣布的裁员影响的员工都已不再反映在我们报告的员工人数中了。至于将受到今年裁员影响的员工，则还包括在我们的截至今年3月31日的报告人数。”

尽管在裁员，Meta Platforms仍在进行自家股的回购。该公司在今年第一季度总共回购了92亿2000万美元的股票。截至3月31日为止，Meta Platforms是获准回购总额达417亿3000万美元的自家股票的。

在Tipranks的49名分析师当中，有39名给予Meta Platforms股“买进”的评级，七名给予“持守”的评级，三名给予“卖出”的评级，一年期限平均目标价是236.50美元。