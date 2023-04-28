苏丹交战方同意延长停火 死亡升至512人

苏丹军队和非法军事组织快速支援部队星期四（4月27日）在战斗之际同意延长停火。

法新社报道，苏丹战斗机当天对喀土穆的快速支援部队（RSF）人员进行猛烈攻击，同时达尔富尔地区发生了致命的战斗和抢劫。

三天的停火一再被破坏，原定于午夜时分（新加坡时间星期五清晨6时）结束；在沙特阿拉伯和美国的施压之下，苏丹军队和快速支援部队宣布延长停火72小时。

自4月15日苏丹军队与快速支援部队之间爆发战斗以来，双方已多次尝试停战，但都失败。希望平息这场战斗的外国当局对延长停火表示欢迎，并敦促各方完全遵守。在一份联合声明中，非洲联盟、联合国、沙特阿拉伯、阿联酋、英国和美国赞扬双方 “愿意参与对话，以建立更持久的停止敌对行动，并确保人道主义援助的畅通无阻”。

目击者说，战机星期四在首都北郊上空巡逻，地面上的战斗人员进行了炮火和重机枪交火。根据苏丹卫生部的数字，至少有512人在战斗中丧生，4193人受伤，实际死亡人数可能要高得多。

医生工会星期四说，医院遭到炮击，三分之二以上的医院停止服务；据报告，仅星期三在喀土穆就有至少八名平民被杀。

埃及星期四说，自战斗爆发以来，至少有1万4000名苏丹难民越过边界，还有来自其他50个国家的2000人。联合国称，至少有2万人逃往乍得，4000人逃往南苏丹，3500人逃往埃塞俄比亚，3000人逃往中非共和国。联合国警告，如果继续战斗，可能有多达27万人逃离。