韩国总统尹锡悦访五角大楼对朝发出警告

正在美国进行国事访问的韩国总统尹锡悦星期四（4月27日）说，若朝鲜企图动用核武，将面临包括美国核武在内的韩美同盟和韩军坚决、压倒性的反制措施。

韩联社报道，尹锡悦前往五角大楼国家军事指挥中心（NMCC），听取有关NMCC战略监视体系、危机应对体系的报告。这是韩国总统首次访问国家军事指挥中心。尹锡悦说，为了更有效、强硬地应对朝鲜核导威胁，他与美国总统拜登星期三（26日）就进一步加强对朝延伸威慑达成了共识。希望朝鲜尽快认识到核武无用，为实现韩半岛真正的和平与共同繁荣做出无核化决断。

韩美首脑星期三发表有关加强对朝延伸威慑的《华盛顿宣言》，尹锡悦此行或旨在强调稳如泰山的韩美联合防卫态势。

尹锡悦指出，东北亚和韩半岛安全局势极其严峻，朝鲜不顾国际社会的严重警告，不断提高核导能力，以空前的频次和强度发起挑衅。包括“韩国型三轴体系”在内，韩国将形成压倒性的反制能力和态势，并进一步扩大韩美日安全合作。

美国国防部长奥斯汀说，美韩同盟近70年来发展成为最坚固、有实力、互操作性强的同盟，得益于此，美韩一直在韩半岛有效遏制主要争端和入侵。延伸威慑涵盖美国常规核武和导弹防御力量。

之后，尹锡悦作为外国首脑首次访问美国国防高级研究计划局（DARPA），听取工作人员作报告，与他们就营造提高技术创新水平的研究环境交换意见，探索韩美深化国防科技合作的方案。