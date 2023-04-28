安理会谴责塔利班禁止女性为联合国工作

联合国安理会谴责塔利班政府禁止阿富汗女性在联合国办事处工作，并敦促塔利班领导人停止对妇女和女童的镇压。

路透社报道，这份星期四（4月27日）由阿联酋和日本草拟的决议，将塔利班的禁令形容为是“联合国史无前例的”，并说女性在阿富汗社会所扮演的角色是“无可取代的”。决议还说，禁止阿富汗女性为联合国工作，是对人权和人道主义原则的一种破坏。

阿联酋驻联合国大使拉娜·努赛贝说，有超过90个“来自阿富汗近邻、回教世界及世界各个角落”的国家支持这项决议。

安理会将于5月1日至2日在卡塔尔首都多哈就阿富汗相关课题举行国际会议。美国驻联合国副大使伍德说：“我们反对塔利班镇压妇女和女童。这些决定是无法辩驳的。它们在世界其他地方是不存在的。”

塔利班去年12月阻止多数女性为人道主义援助组织工作，并从4月初开始禁止阿富汗女性为联合国工作。自2021年推翻西方支持的政府以来，他们还加强控制妇女的公共生活，包括禁止妇女上大学和关闭女子高中。

塔利班称，根据对伊斯兰法的严格解释，他们尊重妇女的权利。塔利班官员说，关于女性援助人员的决定是一个“内部问题”。

此外，安全理事会决议承认，有必要解决阿富汗经济面临的实质性挑战，包括通过使用属于阿富汗中央银行的资产来造福阿富汗人民。