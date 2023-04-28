日媒：日本敲定新版《海洋基本计划》 突出警惕中俄

日本政府在星期五（4月28日）的内阁会议上敲定今后五年海洋政策的新指导方针《海洋基本计划》，突出对中国与俄罗斯区域海上活动的警惕。

日本共同社报道，日本政府在新的《海洋基本计划》中指出，日本的“国家利益面临前所未有的严重威胁”，将不断加强自卫队与海上保安厅的合作；鉴于突发事态下由防卫相统辖管理，计划强调将开展海保与海上自卫队的联合应对训练。

内阁会议开始前，日本首相岸田文雄出席了在首相官邸召开的海洋政策推进总部会议，并发言称“我国周边海域的局势日渐紧迫。是时候集结产业界、政府和研究机构的智慧，来推进海洋政策变革了”。

新的《海洋基本计划》列举了中国海警局船只驶入日本领海、中俄舰艇联合巡航、朝鲜发射弹道导弹等事件作为威胁的具体例子，并指出中国军事实力增强导致印度太平洋地区的军事平衡急速变化。

计划还表明，将为查处外国渔船违法作业的监管船只加强防弹能力，并升级高压水枪。

作为有助于海洋安全保障的重要技术，计划还提出将推进自主式水下航行器（AUV）和无人遥控潜水器（ROV）等设备的研发，用于警戒监视和资源勘探。

此外，计划还指出保护边境离岛的重要性，称“将带来在广阔的专属经济区（EEZ）利用海洋资源等益处”。

《海洋基本计划》于2008年首次制定，每五年进行修改。