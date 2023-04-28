周五美市盘前下跌 重点谈科技巨头亚马逊业绩

星期五（4月28日）重点：

●美国华尔街股市主要股指期货星期五（4月28日）下跌。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货退低17.70点或0.43％，报4117.70点；纳斯达克100指数期货也下跌38.30点或0.29％，报13121.70点；道琼斯指数期货则退低151.10点，报33675.10点。

●脸书母公司Meta Platforms强劲的季度业绩，盖过了市场对美国经济增长放缓的担忧，隔夜（星期四）股市在科技股为主的纳斯达克指数带领下普遍上涨。

●标准与普尔500指数隔夜上升79.36点，闭市报4135.35点。重量级的道琼斯指数也显著上升524.29点，闭市报33826.16点。以科技股为主的纳斯达克100指数更是大幅度攀高2.76％或353.54点，以13160.03点收市。

●美国股市隔夜的交易继续活跃，交易所的总成交量是107亿7000万股，比过去20天的104亿1000万股平均成交量多。

盘前交易重点：

●据熟悉内情的三位消息人士透露，第一共和银行（First Republic Bank）的顾问带头与私营企业洽谈的拯救行动一直无法落实，因此美国官员现在出面协调紧急谈判，希望能够完成整个拯救行动。第一共和银行股价在今晚盘前上升5.49％，截稿时报6.53美元。

●电脑公司英特尔（Intel Corporation）隔夜发布了超标的第一季度业绩，带动英特尔股价在今晚盘前上涨5.06％，截稿时报31.37美元。

●石油巨头雪佛龙（Chevron Corporation）和埃克森美孚（Exxon Mobil Corporation）双双将在今晚开盘前公布季度业绩。这两只股在今晚盘前分别是退低0.42％和微起0.85％。

●星期五下文我们来看看线上零售和科技巨头亚马逊（Amazon）最新季度业绩。今晚盘前该股下跌2.40美元，截稿时报107.42美元。

●盘前活跃股按序：第一共和银行、亚马逊、英特尔、特斯拉（Tesla）和Cloudflare Inc。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

亚马逊认为，客户会继续严谨对待云端方面的开支，因此4月份的营业额增长率会比第一季度的低约500个基点。（路透社）

亚马逊（Amazon.com Inc） （纳斯达克证券交易所代码：AMZN）

线上零售和科技巨头亚马逊隔夜公布的第一季度业绩虽然超出市场普遍预测，但是因为它对旗下的云端部门，即亚马逊网络服务（简称：AWS）业务放缓做出谨慎的评论，导致亚马逊股在隔夜延长的盘后交易中先起后跌。

亚马逊首席财务官奥尔萨夫斯基（Brian Olsavsky）在发布业绩时说，AWS客户继续严谨对待开支，确保他们的每一分开支都用得其所，因此这个部门的增长明显放缓。他对AWS业务的评论让投资者感到担忧。

奥尔萨夫斯基还说：“正如预期般，客户谨慎对待云端开支以应付第一季度的艰难经济状况。我们认为这个情况会持续到第二季度，因此4月份的营业额增长率会比我们在第一季度看到的低约500个基点。”

根据亚马逊的季度业绩报告，截至今年3月底的第一季度净营业额是1273亿6000万美元，每股盈利是0.31美元，营运盈利率是3.7％。彭博社收集到的分析师平均预测则是净营业额1247亿美元，每股盈利0.20美元，营运盈利率2.38％。

亚马逊的AWS净营业额也有213亿5000万美元，比市场分析师预测的210亿3000万美元高。但是AWS的第一季度营业额同比只增长了16％，比去年同期的37％年增长率逊色。

亚马逊高管对第二季度净营业额的预测则是介于1270亿美元至1330亿美元。分析师的平均预估数字则是1301亿美元。

隔夜在亚马逊刚刚发布业绩后，投资者曾因为它的业绩，如：营业额、净利、盈利率，全面超出华尔街分析师普遍预测，而支持亚马逊股价在盘后一度暴涨10％。但是在消化了各高管的谨慎评论后，该股反而在盘后较迟时候跌了2.08％，最后报107.54美元

奥尔萨夫斯隔夜也尝试减轻业绩预测令投资者失望的幅度。他说：“我们并不是只要在任何一个季度或一年表现优越。我们是要努力建立良好的客户关系，以及一个比我们所有人都更长久的业务关系。”

在Tipranks的36名分析师似乎都很看好亚马逊股票，其中就有35名给予亚马逊股“买进”的评级，一名给予“持守”的评级，一年期限平均目标价是135.50美元。