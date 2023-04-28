欧元区经济首季躲过衰退 但通胀威胁犹存

欧元区经济在2023年初躲过了衰退，不过通货膨胀依然构成威胁。

欧洲统计局星期五（4月28日）公布的初步数据显示，经季节调整后，由20国组成的欧元区第一季度国内生产总值（GDP）环比增长0.1%，接受彭博社调查的经济师给出的预估中值为0.2%。法国和意大利在去年最后几个月从负值中反弹，西班牙则蓄势待发，德国则停滞不前。

新华社报道，从国别来看，欧盟第一大经济体德国一季度GDP环比零增长，同期法国、西班牙和意大利GDP分别环比增长0.2%、0.5%和0.5%。爱尔兰和奥地利GDP环比萎缩。

新华社引述荷兰国际集团宏观研究主管卡斯滕·布热斯基分析，欧洲暖冬、能源批发价格走低、政府财政刺激等因素是欧元区经济避免整体衰退、表现好于预期的原因。不过，布热斯基指出，欧元区经济目前仍处在停滞边缘，第一季度GDP环比仅增长0.1%，且各成员国之间差异很大。

彭博社首席欧洲经济师杰米·拉什指出：“面对能源价格冲击，欧元区表现出惊人的韧性。这在一定程度上要归功于政府介入，为消费者和企业提供支持。家庭动用他们在冠病大流行期间积累的储蓄可能也产生了助力。”

通胀方面传来坏消息，法国和西班牙本月消费价格加速上涨。这将加剧针对下个月欧洲央行将加息多少而起的争论。

欧元区通胀数据将在5月4日欧洲央行宣布利率决策的两天前公布。