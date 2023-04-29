尹锡悦：《华盛顿宣言》升级韩美相互防御条约

正在美国进行国事访问的韩国总统尹锡悦就韩美领导人会谈发表的《华盛顿宣言》说，1953年基于常规武器转让的《韩美相互防御条约》当前不得不升级为包括核武在内的韩美相互防御概念。

韩联社报道，尹锡悦星期五（4月28日）在哈佛大学肯尼迪政治学院发表演讲后，在同著名国际政治学者、哈佛大学教授约瑟夫·奈进行对话时作出上述表述。

尹锡悦指出，朝核威胁近在眼前。韩国国内有舆论认为，我们应独自开发核武。每当朝鲜加大导弹威胁力度时，“拥核”论就会获得支持。他指出韩国拥有能短时间、甚至一年内进行核武装的技术做后盾。但“核”不仅涉及单纯的技术问题，还要考虑与核武器相关的复杂的政治经济学和政治经济方程式，而国内舆论并不考虑这些。

尹锡悦说，《华盛顿宣言》不仅写入美方的义务，也包括韩国要遵守不自行研制核武器、履行《核不扩散条约》的义务，政权更迭也不能影响其效力。

针对《华盛顿宣言》与“北约式核共享”的区别，他强调，因为这是两国之间签订的协议，应该比多方协议更有实效性。他说，他对《华盛顿宣言》的可持续性抱有坚定信心。

对于约瑟夫·奈有关《华盛顿宣言》是否会影响到韩中关系的提问，尹锡悦说，韩方一直致力于基于相互尊重的精神，打造追求共同利益的韩中关系。

对于韩方是否考虑对乌军援的提问，尹锡悦称，正在密切关注乌克兰战况，将视情况同国际社会一道努力遵守国际规范和《国际法》。