泰国女子涉嫌用氰化物毒杀多达20人

泰国一名36岁女子涉嫌使用氰化物毒害多人，被控蓄意谋杀罪名。警方调查嫌犯银行账号后，发现过去两年，多达20人在汇款给嫌犯后身亡。

根据《曼谷邮报》引述消息人士报道，泰国警方在调查嫌犯的银行账户后发现，从2021年到目前为止，许多人曾转账给嫌犯，金额介于1万泰铢（约390新元）到数十万泰铢之间。其中，有18到20人在转账后身亡，包括被警方列为可能是这起连环毒杀案受害人的13名死者。警方目前正在调查其余五到七人的死因。

据报道，36岁嫌犯名为莎拉拉（Sararat “Am” Rangsiwuthaporn），目前怀有四个月身孕，涉嫌利用氰化物（cyanide，俗称山埃）毒杀多人，并于星期二（25日）遭警方逮捕。她的前夫是一名高级警官，初步调查怀疑干案动机与金钱有关，但嫌犯否认所有指控。她此前曾被诊断出有精神问题。

在两周前的星期五（4月14日），莎拉拉到叻武里参加佛教河边放生活动时，一名同行的32岁女性朋友诗丽朋突然猝死，诗丽朋的家属因此报警，揭发这起事件。死者的手机、金钱等随身财物失踪，遗体验出含有氰化物。调查人员相信，嫌犯可能是在诗丽朋的食物中参入氰化物，导致对方身亡，并偷走死者的贵重物品。

另一方面，搜证人员在嫌犯拥有的其中两辆车内发现氰化物。嫌犯被捕当天，警方也在她身上找到一瓶氰化物。

警方调查发现，从2020年起到2023年4月，至少13名与莎拉拉相识的人都死于类似情况，其中一名死者是嫌犯的前男友，两名死者是女警。目前通过验尸证实，其中两名死者体内含有氰化物。

警方透露，其中一名受害者是41岁的萨维特里，她于2020年在东北部莫达汉府（Mukdahan）去世。据死者丈夫的说法，妻子是通过借款和传销业务认识嫌犯，嫌犯还欠妻子至少10万泰铢（约3900新元）。他声称，妻子是在吃了嫌犯寄给她的“减肥药”后身亡，验尸结果显示妻子体内含有大量的钾。

据CNN报道，案件曝光后有一名生还者联系上警方，声称自己是在2020年被毒害，所幸在医院抢救成功。

这起案件仍在调查中。