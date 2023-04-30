美吁中国停止在南中国海“挑衅”行为

美国政府星期六（4月29日）呼吁中国停止在有争议的南中国海进行 “挑衅和不安全行为”。

菲海岸警卫队日前邀请多家媒体记者分乘马拉帕斯卡号和马拉夫里戈号两艘巡逻船，到菲中有主权争议的南中国海进行六天的视察。当巡逻船开到阿云津礁（中国称仁爱礁）后，一艘中国海警船突然切入马拉帕斯卡巡逻船的航道，两艘船之间距离不到45米，差点发生碰撞。

法新社报道，美国国务院发言人米勒发声明说，这起事件提醒人们，中国在有争议的海域对菲律宾船只进行 “骚扰和恐吓”。

米勒说：“我们呼吁北京停止挑衅和不安全的行为……任何对菲律宾武装部队的攻击都会引发美国的回应。”

图为菲律宾海岸警卫队准备在有争议的南中国海阿云津礁（中国称仁爱礁）进行勘察。（法新社）

中国外交部发言人毛宁星期五（28日）在例行记者会上被问及此事时说，仁爱礁是中国南沙群岛的一部分，菲海警船未经中方允许擅闯仁爱礁海域后，逼近中国海警船。

毛宁表明，菲律宾船只搭载记者冲闯仁爱礁海域，是一场有预谋的挑衅行为，蓄意找茬碰瓷，并借机炒作。

菲律宾海岸警卫队在巡逻艇上监督中国海警船。（法新社）

菲律宾外交部则回应说，中国海警船近距离拦截马拉帕斯卡号的举动，将船员置于严重危险的处境，指菲国将继续在自己的海域巡逻。

此外，菲律宾总统小马可斯表明，他将在4月30日至5月4日访问美国时，与美国总统拜登就南中国海、台湾和朝鲜问题进行讨论。