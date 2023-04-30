拜登承诺确保记者获释 以捍卫民主

美国总统拜登承诺，将确保被俄罗斯逮捕的美籍记者获释，以捍卫民主和新闻自由。

彭博社报道，拜登星期六（4月29日）出席华盛顿举行的白宫记者协会（WHCA）晚宴时，提及《华尔街日报》记者埃文·格尔什科维奇（Evan Gershkovich）被捕一事。他说：“我们（政府）每天都在努力争取他的释放，并寻找机会和工具把他带回家。”

在这个聚集了立法者、记者和其他公众人物的年度晚宴上，拜登再次呼吁俄当局释放格尔什科维奇、现已在俄服刑16年前美国前海军陆战队员保罗·惠兰（Paul Whelan），以及2012年在叙利亚被绑架的自由职业者记者奥斯汀·蒂斯（Austin Tice）。

演讲结束前，拜登呼吁美国人团结起来，以捍卫民主、拥抱真理。他说：“毒药正在贯穿我们的民主……我们的民主仍处于危险之中，（所以）我们必须保护民主。”

美国总统拜登（右一）承诺，当局将设法与俄当局周旋，让美籍记者埃文·格尔什科维奇重获自由。（路透社）

3月29日，俄罗斯联邦安全局以间谍罪名逮捕格尔什科维奇，引发西方国家政府和媒体的强烈谴责，也再度引起人们对“人质外交”的关注。美国政府表明，将采取一切可用手段来解救格尔什科维奇。

人质外交是美俄少数仍存在合作空间的领域。2022年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，美国曾就“赎回”三名美国公民与俄罗斯谈判，两次成功。美国监狱中并未关有俄罗斯间谍，但有其他俄罗斯人。

4月18日，格尔什科维奇在莫斯科出庭，就法院拘留他的决定提出上诉，但法院拒绝让他保释候审。这是他自3月29日被扣留后，首次公开露面。（路透社）

而被控入侵百家企业盗卖数据的黑客谢列兹涅夫（Roman Seleznev），据称是俄当局“唯一希望换回的俄罗斯人”。

然而，由于网络犯罪和间谍罪在严重程度上相差甚远，美国若想以谢列兹涅夫换回格尔什科维奇，或遭拒绝。