G7同意立法监管人工智能

七国集团（G7）的数字和技术部长星期天（4月30日）在日本结束为期两天的会议后，同意“基于风险”推出一项针对人工智能的监管法案。

路透社报道，根据联合声明，G7虽同意出台相应的监管政策，但重申监管也应该为人工智能（Artificial Intelligence，简称AI）技术“保持一个开放有利的环境”，并以民主价值观为基础。

虽然各国或基于不同的目标和愿景出台各自的监管机制，但此次达成的协议也为各国基于隐私问题和安全风险管理人工智能树立了一个里程碑。

欧盟委员会执行副主席维斯塔格（Margrethe Vestager）协议达成之前曾透露：“这次七国集团会议的结论表明，我们在这方面绝对不是孤立的。”

据了解，各国政府尤其关注“生成式人工智能”（generative AI）的普及，例如由微软公司注资的OpenAI开发的人工智能聊天机器人ChatGPT。自11月推出以来，ChatGPT已成为历史上增长最快的消费者应用程序，短短几星期就达到1亿个月活跃用户。

2022年年底，获微软注资的AI研究公司OpenAI推出ChatGPT时，在全世界引起瞩目。（法新社）

声明还指出：“我们（G7）计划在未来召开关于生成式人工智能的讨论，其中可能包括治理、如何保障包括版权在内的知识产权、促进透明度、解决虚假信息，并包括外国势力的信息操纵等主题。”

4月28日，欧盟提出新的立法草案，要求ChatGPT等人工智能工具的开发商，透露他们在构建AI系统时使用的版权材料。这可能为制定全球首个全面监管AI技术的法规铺平道路。这一规则将赋能出版商和内容创作者，使他们在作品被ChatGPT等AI工具用作生成内容的原始材料时，可寻求利润分成。

欧盟科技监管负责人维斯塔格说，G7“将在今年就人工智能立法达成政治协议”，例如对人工智能生成的图像或音乐的标签义务，以解决版权和教育风险。