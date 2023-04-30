美军：韩美3月曾在半岛实施核去功能化联演

美国国防部近日公布，美韩两军负责核去功能化的部队曾于3月在朝鲜半岛实施联合演习。

韩联社报道，美国国防部旗下国防视觉信息服务网站（DVIDS）星期六（4月29日）公布的消息显示，美陆军核去功能化部队（Nuclear Disablement Teams）与韩军核特性化部队（Nuclear Characterization Teams）于3月20日至24日在韩实施联合军演。

这是美国首次公开派遣核去功能化部队在韩国与韩方联演的消息。

2007年2月13日，中国、朝鲜、美国、韩国、俄罗斯和日本就朝鲜核问题举行第五轮六方会谈，并通过一份对推进朝鲜半岛无核化进程具有重要意义的共同文件 ，即 “2.13共同文件”。“去功能化”一词便出自于此。

“去功能化”的含义，即除去核设施具备的基本功能，使之不能发挥作用。

韩联社的报道指出，美军只有三支核去功能化部队，隶属于美军第20化学、生物、放射、核、爆炸物司令部（CBRNE）。韩军的核特性化部队，隶属于韩国防部直属国军防化防护司令部，但韩军至今未曾正式公布该部队的相关消息。

美韩核去功能化联演日期，与两军3月13日至23日的“自由护盾”联演以及3月20日至4月3日的“双龙演习”重叠。据此判断，韩美以两军大规模联演为契机，实施了核去功能化演习。