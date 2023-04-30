朝中社评尹拜会：极其危险的核战争之行

朝中社星期天（4月30日）发表评论文章，指韩国总统尹锡悦对美国进行的国事访问，是“极其危险的核战争之行”、对朝最敌对的侵略挑衅之行。

文章称，在美韩两国以“提供延伸威慑”和“加强同盟”为由，执着于发动反朝核战争的情况下，朝鲜增强军事威慑力理所当然。文章形容《华盛顿宣言》是“集中反映穷凶极恶的对朝敌视政策的产物”，主张美韩显露对朝侵略意图，并将核战争当作既定事实。

文章写道：“更为严重的是，美国总统拜登在会后的记者会上大谈‘立即的、压倒性的、决定性的回应’，胆敢对我们共和国出言不逊，妄称‘政权终结’。”

文章指尹锡悦访美并与美方讨论“灭朝之计”，是“最为敌对的侵略挑衅行为”，是“万分危险的核战争行径”。文章指责尹锡悦反民族、屈从美国的行径使韩国沦落为美国的核战争火药库和前哨基地，还对半岛乃至周边地区的安全和利益构成威胁。

文章还斥责尹锡悦“做蠢事，将韩国经济沦为受美国奴役的经济，讨论与周边国家核心利益有关的尖锐的台湾问题，妄自尊大地干涉俄乌冲突问题，妄谈无需算日本的旧账，并为构建三角军事同盟表现积极”等行为，清楚地展现出他的“小跟班奴性”。

之前，朝鲜劳动党中央委员会副部长、朝鲜领导人金正恩胞妹金与正也发言谴责《华盛顿宣言》，指宣言是“对朝鲜所采取最敌对、最具侵略性的对抗政策”，并强调：“敌人在核战演习中愈疯狂，他们在朝鲜半岛部署的核战略资产愈多，我们行使自卫权的程度就会成正比增加。”

另据《朝鲜日报》星期天报道，美国前国安顾问博尔顿日前受访时积极评价美韩联盟，并在谈及朝鲜时指出，“承诺无核化后反复推翻已经30年，只有在朝鲜崩溃时才能实现核问题的真正终结”。他也要求韩国采取高强度的对朝政策。