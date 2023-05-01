分析：三星电子考虑削减逾两成晶片产量

分析指出，韩国科技品牌三星电子预计将削减逾两成晶片产量，以缓解库存问题。

《韩国先锋报》（The Korea Herald） 报道，韩国大信证券分析师韦民博（Wi Min Bok）星期天（4月30日）表明，三星晶片生产量与2022年同期相比，今年上半年的削减水平或达20%至25%之间。

在分析师作出这一预测前，三星曾在上周暗示，将开始削减传统产品的生产，因为它已经有足够的库存来满足中长期需求，但未说明具体的削减规模。

KB证券估计，在4月至6月间，三星生产的NAND闪存晶片量将同比减少15%，而全球记忆体（DRAM）晶片产量将从第三季度开始减少20%以上。

分析指出，减产信号将有助三星提高晶片价格，这是恢复利润的关键一步。图为三星位于韩国平泽的晶片工厂。（路透社）

三星证券分析师黄珉圣（Hwang Min-Seong）预测，如果正在进行的减产未能充分降低三星的库存水平，该公司或进行更大规模的减产行动。

业内人士则认为，在晶片需求低迷的情况下，三星削减低成本DRAM模块的生产，能将更多资源集中在DDR5等高级内存晶片上。

尽管三星宣布减产晶片，但全球晶片市场仍旧没有全面复苏的迹象。据市场调研机构“全球半导体观察”（DRAMeXchange）发布的资料，DRAM的价格在4月份一路走低，预示晶片行业接下来的发展不容乐观。

三星曾在4月初警告说，由于销售趋缓，第一季盈利下降，三星将把存储晶片的产量削减到一个“有意义的水平”，改善供需失衡的情况。而减产信号将有助三星提高晶片价格，这是恢复利润的关键一步。