“星舰”火箭爆炸前 三个助推引擎功能失效

美国太空探索技术公司（SpaceX）的“星舰”（Starship）火箭爆炸后，公司创办人马斯克说，星舰升空前已出现许多问题，包括助推引擎故障，并在发射期间出现自毁指令失效等问题。

美国《纽约时报》报道，马斯克星期六（4月29日）晚在推特的音频聊天中透露，此次失败在预料之中，但称火箭能飞离发射台这点，“略微”超出他的预期，指这样对发射台的“损害很小”。

马斯克在长达一小时的讨论中，提供了星舰爆炸前四分钟的飞行时间表，包括在发射前，星舰助推器的33个引擎中，有三个因“功能不全”被关闭。

马斯克说：“系统认为它们（三个助推引擎）不够健康，无法达到最大推力，所以将它们关闭。”

而关闭三个引擎导致星舰在升空期间，无法维持垂直升空状态而向一侧倾斜。马斯克说：“我们通常不希望出现倾斜，它应该是直线上升。”

三个助推引擎因功能障碍被关闭，导致“星舰”升空时发生倾斜。（路透社）

此外，在发射后的27秒，星舰的一个引擎因“某种能量事件”，导致附近另几个引擎受损，但火箭仍持续升空。不过，在飞行了85秒后，火箭失去通过对准发动机喷嘴来控制方向的能力，导致失控。

马斯克说，在那之后，他们曾发出“终止指令”，但火箭仍不受控地持续升空。

另一个意外是，火箭下方的混泥土在发射时被引擎动力震碎，由此引发一股“岩石龙卷风”，碎石砸向数百英亩外的土地，并产生巨大尘云（dust cloud）。

星舰爆炸后，周边地区落满碎石，图为一些好奇公众冒着风险趋近发射台参观。（路透社）

马斯克说：“这基本上是一场人为的沙尘暴，但我们不想再这样做了。”

尽管发射行动失败，但马斯克坦言，能在失败中学习到很多东西，所以此次发射“仍然是成功的”，并透露Spacex将在今年内发射四到五次星舰。