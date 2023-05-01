乌军方：克里米亚爆炸是为反攻做准备

乌克兰军方表明，克里米亚储油设施遇袭起火，是乌军开展新一轮反攻前的部分准备工作。

美国《纽约时报》报道，乌克兰南部指挥部发言人胡梅纽克（Natalia Humeniuk）星期天（4月30日）说，克里米亚油库火灾是为“大家期待的广泛、全面的进攻”所做的部分准备。

胡梅纽克指出，在乌军开展反攻前，打击俄军的后勤保障至关重要。

两天前，克里米亚塞瓦斯托波尔市哥萨克湾一座储油设施遭无人机袭击爆炸起火，虽未造成人员伤亡，但过火面积将近1000平方米。

作为反击，俄军在24小时后袭击了乌克兰中部的帕夫洛格勒区（Pavlograd），目前尚不清楚人员伤亡情况。

4月29日，克里米亚塞瓦斯托波尔市哥萨克湾一座储油设施发生火灾，过火面积将近千平方米。（法新社）

基辅当局则在星期一（5月1日）发布消息称，俄军当天凌晨再对基辅发动导弹袭击。

分析指出，虽然俄军一直能在前线以外的地区开展致命打击，但却一直无法突破乌克兰在东部巴赫穆特的防御，这一结果给乌克兰发动反攻带来希望。

最近几周，乌军加快了在克里米亚和扎波罗热梅利托波尔（Melitopol）等地的打击节奏，显示相关地区对即将到来的反攻行动十分重要，乌克兰南部和东部据信是乌军最有可能发动反攻的地点。

分析称，赋能乌军发起反攻的动力，来自于西方国家近期提供的军备，包括之前运抵的坦克和装甲运兵车等。