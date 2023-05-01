美总统选举 桑德斯：拜登能以压倒性优势获胜

曾在2020年退出美国总统选举民主党选战的桑德斯说，他虽与总统拜登的执政理念存有分歧，但拜登仍是选民的“明确选择”，相信拜登“将以压倒性优势”，在2024年的总统选举中获胜。

美国《国会山报》（The Hill）报道，81岁民主党“左翼老将”桑德斯（Bernie Sanders）星期天（4月30日）说，他和拜登“有强烈的意见分歧，但这不是什么大秘密”，指鉴于当前的政治背景，拜登仍是选民的明确选择。

桑德斯当天接受美国有线电视新闻网（CNN）“国情咨文”节目采访时说：“如果你相信民主，你想看到更多的人投票，而不是更少人投票，我认为选择是非常清楚的，而这个选择就是拜登。”

他补充说，如果民主党人和拜登能在工人阶级问题上变得更加强大，“对付保险公司、药厂、华尔街和所有大财团的贪婪，并开始为工人阶级提供服务……我认为拜登将以压倒性的优势获胜”。

在被问及选民是否应顾虑拜登的年纪时，桑德斯说，当选民在考虑总统候选人时，“我认为年龄是一件事，而经验是另一件事”，在综合比较很多因素后，选民可以根据候选人的立场作出选择。

2020年，桑德斯在民主党预选中二次突围失败，为拜登赢得民主党总统候选人提名铺平了道路。

桑德斯作为“进步派”代表人物之一，致力于改变美国不平等现状、缩小贫富差距。无论在国会提案还是竞选总统，他一贯主张实施“全民医保”、提高最低工资、增加富人税收、免除公立高校学费、大力应对气候变化等政策。