为泰党候选人佩通坦产下男婴

泰国前首相达信的幼女、为泰党另一首相候选人佩通坦在选举前两周宣布诞下一名男婴。

路透社报道，36岁的佩通坦星期一（5月1日）在脸书发文宣布了这一消息，并在贴文中附上了儿子布达信（Prutthasin Sooksawas）的照片。这是佩通坦的第二个孩子。

佩通坦在贴文中对支持者表示感谢，称康复后会与媒体见面。

泰国大选已进入倒计时，根据泰国国立发展管理学院（NIDA）4月中旬发布的民调数据，为泰党以47%领先所有政党，而候选人佩通坦是最热门的首相人选，支持率达35.7%；前进党党魁披塔（Pita Limcharoenrat）以20.3%排第二，现任首相巴育则以13.6%排第三。

尽管为泰党形势大好，但泰国政治观察员认为，大选现阶段仍充满变数，为泰党未必能赢得预期的310席。前进党、公民力量党、泰建国党和泰自豪党都可能有所斩获，为泰党或须与其他政党合作组织政府。

另有分析指出，为泰党的领先优势对巴育而言是个麻烦，尤其巴育上台的方式并不光彩，指他多年的执政经历似乎成了负担而非优势。

2014年5月，泰国军方发动政变推翻民选政府，并以“国家维持和平秩序委员会”（以下简称维和会）名义接管政权，巴育以维和会主席、陆军司令身份兼任首相。

尽管民调支持率不尽人意，但巴育仍可能获得拥有250个席位的上议院的帮助，上议院成员是由巴育领导的军政府批准。