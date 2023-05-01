摩根大通将收购第一共和银行

美国第一共和银行（First Republic Bank）已被金融监管机构接管，并将由摩根大通（JPMorgan Chase）收购。

综合外电报道，美国联邦存款保险公司（Federal Deposit Insurance Corporation，简称FDIC）星期一（5月1日）发布公告称，为保护存户利益，FDIC正在与摩根大通签订收购和承担协议，摩根大通将“承担第一共和银行的所有存款，包括所有未投保存款，以及几乎所有资产”。

第一共和银行成立于1985年，截至去年底是美国第14大银行。第一共和银行日前承认，第一季度存款减少超过1000亿美元（约1335亿新元）。这导致它股价大跌，星期五（4月28日）触及2.99美元的历来最低点，上星期共暴跌75％。

上个月，在美国政府主导下，11家大型银行联合向陷入困境的第一共和银行注资300亿美元，但情况始终没有改善。

此前有知情人士透露，已有至少三家金融机构：PNC金融服务集团、摩根大通和公民金融集团公司（Citizens Financial Group）向FDIC出价，要收购第一共和银行部分或全部资产。

一旦第一共和银行进入破产管理程序，它将成为3月以来倒闭的第三家美国银行。