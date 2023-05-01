美财政部：第一共和银行收购案鼓舞人心

美国第一共和银行（First Republic Bank）星期一（5月1日）被金融监管机构接管，并将由摩根大通（JPMorgan Chase）收购。美国财政部当天评论称，这一处理方式使财政部深受鼓舞，相信美银行系统仍然稳健、富有弹性。

路透社报道，摩根大通同意接手第一共和银行1730亿美元（约2306亿新元）的贷款、300亿美元的证券，以及920亿美元的存款。

美国财政部发言人积极评价第一共和银行收购案，发言人指出，第一共和银行收购案不仅选择了对存款保险基金（Deposit Insurance Fund）来说成本最低的解决方式，同时也保护了存户的利益，财政部为此“深受鼓舞，美国银行系统依然稳健、富有弹性。美国人应该对他们的存款安全，以及银行系统履行为企业和家庭提供信贷的基本职能的能力充满信心”。

加州金融保护与创新局（DFPI）星期一接管了面临倒闭危机的第一共和银行，并同意将其出售给摩根大通。

摩根大通并非唯一出价收购第一共和银行的买家，PNC金融服务集团和公民金融集团公司（Citizens Financial Group）都曾向美国联邦存款保险公司（FDIC）出价。财政部并未就监管方选择接受摩根大通报价的具体原因做解释。

摩根大通首席执行官戴蒙（Jamie Dimon）星期一在向公司员工发送的备忘录中称，第一共和银行的员工度过了“一段极具挑战的日子”，公司“将秉持尊重、关怀与透明的态度对待第一共和银行的同事”。