日媒：印太经济框架部长会议 拟5月底美国举行

知情人士透露，美国和日本等14个国家正在进行协调，计划于5月27日在美国底特律举行新经济圈构想“印度太平洋经济框架”（IPEF）的部长会议。

日本共同社报道，这将是去年9月宣布启动正式谈判以来，IPEF首次召开部长级线下会议，旨在就供应链强化等部分领域达成共识。

报道称，美国贸易代表戴琪似乎就此事向各国询问意愿。意欲抗衡中国的供应链强化议题，预计也将在5月19日至21日举行的七国集团（G7）首脑峰会上，成为重要议程。能否利用IPEF并出台实效性举措，对G7轮值主席国日本来说将是一场考验。

IPEF正围绕“贸易”“供应链”“清洁经济”和“公平经济”四个领域展开磋商。在供应链强化方面，主要考虑半导体和重要矿物。鉴于在冠病疫情期间出现重要物资供应混乱以致生产停滞，IPEF期望协调避免供应中断的措施。

此外，IPEF还探讨如何理顺出口关税和检疫手续，以及激活农产品等贸易往来，并磋商制定数字贸易规则。在能源领域，IPEF将强化减少温室气体排放的相关合作，以日美为中心，融汇对东南亚等地区的支援措施。

参与IPEF的国家也将致力于消除强制劳动。在各国与追求高水平的美国之间能达成何种程度的妥协这一问题上，相关谈判仍在持续。

去年5月，美国总统拜登在访问亚洲期间启动IPEF计划，旨在加强美国在印太地区的贸易关系，以抗衡中国在印太日益增强的经济影响力。

除美国外，参与IPEF的还有澳大利亚、文莱、斐济、印度、印度尼西亚、日本、韩国、马来西亚、新西兰、菲律宾、新加坡、泰国和越南，成员国的经济总量占世界经济的40%。