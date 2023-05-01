周一美市盘前持平 重点谈消费品巨头高露洁季度业绩

星期一（5月1日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期一（5月1日）持平。本星期市场投资者的焦点大多都放在联邦公开市场委员会（Federal Open Market Committee）星期三（3日）下午的货币政策决定。目前期货市场以压倒性定价，指向联邦基金利率会上调0.25个百分点。市场预计欧洲央行星期四（4日）也将会做出同样的决定。

本星期也是的繁忙的业绩发布周，预料会有超过150家标准与普尔500强公司将陆续发布财报，其中包括科技巨头苹果。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌0.10点，报4169.40点；纳斯达克100指数期货也微跌7.90点或0.06％，报13238.10点；道琼斯指数期货则小幅起7.00点，报34105.20点。

埃克森美孚（Exxon Mobil Corporation）和英特尔（Intel Corporation）上星期五（4月28日）公布的强劲季度业绩，抵消了市场投资者对亚马逊业绩放缓预告的担忧。

标准与普尔500指数上星期五上升34.13点，闭市报4169.48点。重量级的道琼斯指数则起272.00点，闭市报34098.16点。以科技股为主的纳斯达克100指数也升高0.65％或85.96点，以13245.99点收市。

美国股市上星期五的交易活跃，交易所的总成交量是113亿2000万股，比过去20天的104亿6000万股平均成交量多。

盘前交易重点：

美国监管机构星期一宣布，第一共和银行（First Republic Bank）已被接管。该监管机构也同意将第一共和银行卖给摩根大通（JPMorgan Chase）。这也是两个月内倒闭的第三家美国大型银行。第一共和银行股价在星期一盘前猛挫45.87％，截稿时报1.90美元。摩根大通股价在盘前上升3.06％，报142.47美元。

社交平台Snap Inc预测下个季度的业绩可能不达标，导致该股股价上星期五下跌17％。Pinterest Inc股价也在上星期五下跌15.7％，因为这个图像共享平台预测第二季度营业额增长率将比预期低。星期一盘前这两只股继续走低，前者微跌0.02美元，截稿时报8.69美元，后者微跌0.05美元，报22.95美元。

星期一下文我们来看看称霸牙膏市场的消费品巨头高露洁（Colgate-Palmolive Co）的最新业绩。星期一盘前，该股无起落，截稿时报79.80美元。

盘前活跃股按序：第一共和银行、特斯拉（Tesla）、摩根大通、Carvana Co和苹果（Apple）。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

高露洁在全球牙膏领域继续保持领先地位，今年迄今它的全球市场份额达40.2％。（路透社）

高露洁（Colgate-Palmolive Co）（纽约证券交易所代码：CL）

消费品巨头高露洁将旗下的产品价格调高双位数百分比，带动集团的季度盈利超标。单单是在北美市场，高露洁的消费品价格就平均上调了10.5％。在这个利好业绩出炉后，高露洁的股票也在上星期五走高。

根据高露洁截至今年3月底的第一季度业绩报告，该集团季度净利是3亿7200万美元，即每股盈利0.45美元，比去年同期的5亿5900万美元，即每股盈利0.66美元低。

虽然如此，高露洁调整后的每股盈利达到0.73美元，比FactSet收集到的分析师共识，即0.70美元高。集团的营业额则从去年同期的43亿9900万美元，增长了8.5％至47亿7000万美元，也超出了FactSet分析师的45亿8700万美元共识 。

高露洁高管说，由于集团在这个季度收购了宠物食品业务，导致旗下的自有品牌销售比重增加，毛利率因此下降160个基点至56.9％。但是，它在全球牙膏领域继续保持领先地位，今年迄今它的全球市场占有率达40.2％。它在传统牙刷领域也保持领先地位，到目前为止占全球市场份额的30.6％。

首席执行官华莱士（Noel Wallace）在业绩文告中说：“尽管本季度原材料和包装材料成本持续带来压力，但与2022年第四季相比，毛利率环比有所提高。因为产品价钱调整和产品创新，我们的广告开支增加了14％。这次毛利率提高确实为我们提供了这方面的资金。”

高露洁也预计今年全年营业额将会取得3％至6％的增长，每股盈利则能够实现两位数增长。而FactSet分析师的共识是营业额增长约5％，每股盈利也增长5％。

在Tipranks的10名分析师中，有六名给予高露洁股“买进”评级，四名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是82.33美元。