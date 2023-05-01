英法等多个国家劳动节爆发抗议集会

法国多地星期一（5月1日）爆发大规模抗议集会，持续反对总统马克龙政府落实退休制度改革。

综合外电报道，法国工会称劳动节当天，有上百万人在各大城镇参加游行，警察在巴黎和西部城市南特发射催泪瓦斯。

法国总工会（CGT）领袖比内指出，今年的5月1日具有里程碑意义，“这表明，在养老金改革被撤回之前，我们不会停止抗议”。

比内曾在抗议集会开始前说，这场改革让马克龙孤立无援，“如果没有人民的支持，行政部门将无法管理事务”。

法国民主劳工联合会（CFDT）领袖贝尔热星期天（4月30日）批评称，马克龙政府对几十年来最强大的一场社会运动的诉求充耳不闻，但也强调工会仍在与政府谈判。

在马克龙政府竭力推进退休制度改革后，法国的退休年龄上月中从62岁提高至64岁，但民调显示，大部分法国人反对这项改革，马克龙本人的支持率也继续创新低。

英国护士再次走上街头 望争取更理想薪酬方案

英国护士在劳动节当天再次走上街头，以向首相苏纳克政府表态，期望争取更理想的涨薪方案。本轮罢工行动首次波及国内重症监护、化学疗法和透析等领域的工作运转。

英国最大的护士工会皇家护理学院（RCN）领袖库伦此前表明，工会的护士可能将罢工持续到圣诞节期间。她呼吁卫生部为国家医疗服务体系（NHS）的护士提出更好的薪酬方案。

此外，日本东京也有数千人参加集会，要求政府以加薪对抗通胀。韩国预计也将迎来冠病疫情暴发后，最大规模的劳动节活动，料全国多地将有超过10万人参与集会，要求提高最低工资水平。