联合国称或将有逾80万人因苏丹冲突逃往邻国

联合国官员说，可能会有超过80万人因当地政变冲突而逃离苏丹，并呼吁尽快解决危机。

路透社报道，联合国难民事务署（UNHCR）助理高级专员马佐（Raouf Mazou）星期一（5月1日）说，在与所有相关政府和合作伙伴协商后，联合国估计可能有81万5000人将逃往苏丹的七个邻国，其中包括58万名苏丹人，以及来自南苏丹和其他地区的难民。

马佐指出，截至目前，已有约73万人逃亡苏丹多个邻国，即南苏丹、乍得、埃及、厄立特里亚、埃塞俄比亚、中非共和国利比亚。

他强调：“如果不迅速解决这场危机，我们还会看到更多人为寻求安全和基本援助而被迫逃离（苏丹）。”

联合国主管人道主义事务的副秘书长格里菲思（Martin Griffiths）将于星期二（2日）访问苏丹。他星期一在肯尼亚内罗毕讨论苏丹局势时，称苏丹处于“灾难性的”状况，并发推文称须设法将援助送入苏丹，带给有需要的人。

至今500多人死于苏丹冲突

联合国驻苏丹人道主义协调员迪恩（Abdou Dieng）星期一也在线上会议强调，苏丹的人道主义危机正演变成一场“全面的灾难”，令人担忧这一危机蔓延到邻国的风险。

苏丹4月15日爆发政变冲突，至今已造成500多人死亡，当地医疗救助和食物支援等人道主义行动也陷入困境，联合国多次敦促冲突各方对人道主义工作开放通道。多个国家也已开展撤侨行动。