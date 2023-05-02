拜登：保卫菲律宾 是美国“铁一般”的承诺

美国总统拜登与菲律宾总统小马可斯星期一（5月1日）在白宫会面时，称美国对菲国的保护是“铁一般”的承诺，并就加强军事合作新准则与菲律宾达成共识。

路透社报道，拜登在椭圆形办公室对小马可斯说，“美国仍然坚定不移地致力于保卫菲律宾，包括南中国海”，并重申了两国在72年前签订的《美菲共同防御条约》。该条约要求美国在菲律宾军队受到武装袭击时协助抵御外敌。

在两国首脑会晤前，菲当局曾表明，鉴于当前国家安全状况已然不同，美菲共同防御条约应与时俱进。

美国官员在简报会上说，新准则将侧重于陆上、海上、空中、太空和网络空间的军事协调，美政府还将向菲律宾转让三架C-130运输机，并寻求派遣更多的巡逻舰。

美国总统拜登（右）与菲律宾总统小马可斯（左）在白宫的椭圆形办公室进行了双边会晤。（路透社）

小马可斯表明：“面对我们现在看到的围绕南中国海、亚太和印太地区那些不断上升的紧张局势，菲律宾期待与它在世界上唯一的条约伙伴（美国）共同加强和重新定义当前拥有的关系和所发挥的作用，这是非常自然的。”

今年2月，两国同意扩大2014年美菲《强化防务合作协议》，菲律宾将多开放四个军事基地供美军使用，其中有三个基地位于菲律宾北部，距离台湾仅数百公里。这一协议使美国在菲律宾的基地增至九个，引起中国大陆不满。

分析指出，华盛顿认为菲律宾是一个潜在的火箭、导弹和火炮系统的地点，以对抗中国大陆对台湾的两栖攻击。

美国总统拜登（右二）携夫人吉尔（右一）在白宫外欢迎菲律宾总统小马可斯（左二）与夫人路易丝·阿拉内塔—马可斯（Louise Araneta-Marcos）。（法新社）

不过，小马可斯在飞机上对记者说，中国已经同意讨论菲律宾在南中国海的捕鱼权，重申他不会允许菲律宾成为美国军事行动的“中转站”。

根据美菲发布的联合声明，两国首脑期待于11月在美国旧金山举办的亚太经合组织（APEC）峰会上的见面。

小马可斯的访美之行将于5月4日结束。