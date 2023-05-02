耶伦：美国或“最早在6月1日”面临债务违约风险

美国两党至今未就提高债务上限达成共识，美财政部长耶伦说，美国联邦政府可能最早在6月1日就会耗尽资金，面临灾难性违约风险。

法新社报道，耶伦星期一（5月1日）致信众议长麦卡锡说：“我们的最佳估计是，如果国会在6月初之前不提高或暂停债务限额，我们将无法继续履行政府的所有义务，且有可能最早在6月1日。”

虽然美国联邦政府债务规模早在今年1月便达到31.4万亿美元（约41.5万亿新元）法定债务上限，但财政部为避免联邦政府发生债务违约，采取了非常规措施，以继续为政府活动提供资金。

耶伦重申：“鉴于目前的预测，当务之急是国会尽快采取行动，提高或暂停债务上限，以提供更长期的确定性，让政府得以继续支付相应款项。”

同日晚些时候，美国总统拜登致电麦卡锡，邀请他参加5月9日的债务上限会议，两人就延长国债和避免违约进行了交谈。

拜登迄今不愿意向众议院共和党人让步，以换取债务上限的提高。麦卡锡则希望拜登参加削减开支的谈判，尽管白宫和国会民主党人坚持在提高债务限额方面不附带任何条件。

分析指出，如果国会不采取行动，美国财政部可能在几周内没有办法支付账单，而金融市场已经发出警告信号。 2011年的僵局导致政府信用评级下调，从而推高借贷成本并打击投资。

4月26日，美国众议院以217票赞成、215票反对的投票结果，使麦卡锡以微弱优势通过债务上限法案《限制、节约、增长法案》，他呼吁参议院批准众议院的法案或通过这一法案，但拜登已明确表示不会签署这种削减。

自1985年以来，美国财政部多次采取特别措施避免债务违约。据美国政府问责局（GAO）统计，美国从未出现过联邦政府债务违约。在1997年至2022年间，联邦政府债务上限就被提高了22次。