法国劳动节再爆发示威 291人被捕108警受伤

在五一劳动节这天，数十万名法国人聚集巴黎抗议养老金改革，期间，至少有108名警察受伤，另有291人在全国范围内被捕。

综合法新社和《华盛顿邮报》报道，法国内政部长达尔马宁（Gerald Darmanin）说，如此高的警察受伤人数是“极为罕见的”。他说，一名维安警察被抗议者自制的燃烧弹击中后，面部和双手皆烧伤，但没有危及生命。

达尔马宁公布数据称，当天至少有78万2000名示威者上街抗议，工会号称有230万人参加了集会；在全国范围内则有近300场集会，大多集中在巴黎。

示威者在愈演愈烈的抗议活动中焚烧自行车和建筑物等、高举烟雾棒和抗议标语，反对法国总统马克龙势在必行的养老金改革。

部分示威者朝法警扔掷燃烧弹，图为一名被“点燃”的警察躺在地上由他人协助灭火。（路透社）

巴黎警方发声明称，至少有10名镇暴警察送院就医。

早在节日来临前，法国当局便部署大批警力，仅在巴黎，就有约5000名镇暴警察。当局还设立了检查站，并在多个城市配备无人机等。

抗议者还点燃脚踏车、建筑物等，图为消防员正在扑灭火势。（法新社）

不过，也有抗议者采取和平方式发声，如跳舞、挥舞抗议标语、喊口号等。

自法国政府动用宪法第49.3节条款，未经议会表决就通过养老金改革法案后，巴黎和多个地区陆续爆发大规模抗议活动。

在民怨四起的情况下，马克龙仍坚定表明，养老金改革法案将在年底前正式生效。他说，已准备面对抗议声浪，做该做的事，并强调将最低退休年龄从62岁提高到64岁是“必要”的举措，且“符合国家的整体利益”。