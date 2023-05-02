马国五区存在地震风险 吉隆坡或出现六级地震

马来西亚地震研究报告指出，马国已不再处于“太平洋火环带”之外，境内有五个地区可能存在地震风险，首都吉隆坡或出现六级地震。

《东方日报》星期二（5月2日）报道，马国工艺大学（UTM）地震学及地震工程研究组首席研究员阿德南说，除了距离武吉丁宜的活动断层线仅约50公里的吉隆坡，森州的瓜拉庇劳、霹雳州的曼绒和天猛莪，以及登嘉楼的肯逸也是地震高风险区。

这项研究在综合了过去25年的相关数据后显示，沙巴和砂拉越也有发生七级大地震的风险，这些地区分别是沙巴的兰瑙、拿笃、古达，以及砂拉越的民都鲁、尼亚和美里。

研究发现，地震高风险区大多是人口密度高、经济发展快，且都是具有摩天大楼和高架大道等大型建设的城市。若发生地震，城市中复杂高速公路和支路、桥梁等都有可能出现坍塌，继而阻碍救援工作。

阿德南补充说，许多人都不知道马国曾在1984年发生4.6级的小规模地震。他说，揭露此事并非为了吓唬民众，而是希望民众有更多时间准备，政府亦可及早采取适当的措施，减少地震的影响。

马大理学院地质学系高级讲师哈达罗斯里则指出，马国可能处在太平洋火环带，但澳洲板块和欧亚板块的碰撞，可能需要数百年的时间才会发生。

哈达罗斯里说，从地理位置上来看，马国距离环太平洋火环带约500至600公里。