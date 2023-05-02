澳洲将禁止娱乐性使用电子烟

澳大利亚将禁止娱乐性使用电子烟，当局认为，电子烟正在澳洲创造新一代的尼古丁上瘾者。

据英国广播公司（BBC）报道，澳洲卫生部长巴特勒星期二（5月2日）说：“就像他们对吸烟所做的那样，“大烟草公司” 利用另一种令人上瘾的产品，用闪亮的包装将它们包装起来，并添加甜味，以创造新一代的尼古丁成瘾者。我们被骗了。”

澳洲当局还将针对电子烟推行最低质量标准，并只允许药店售卖电子烟。尼古丁电子烟在澳洲已经需要处方，但由于监管不佳，这一行业在黑市蓬勃发展。

电子烟被广泛认为是一种帮助吸烟者戒烟的产品。但在澳洲，电子烟已经变成热门的娱乐产品，特别是对城市的年轻人。

电子烟被认为比普通香烟更安全，因为它们不含有害烟草。但根据健康专家的建议，电子烟并非没有风险，它们往往可能含有化学物质，而且使用它们的长期影响尚不明确。

澳洲政府认为，电子烟是公共健康威胁，尤其是对年轻人，他们多数没有吸过香烟。研究结果显示，每六个14岁至17岁的澳洲人中就有一个吸过电子烟，而每四个18岁至24岁的人中就有一个。

52岁的巴特勒说：“在我的年龄段的人中，每70人只有一个吸过电子烟。” 他说，这些产品是故意针对儿童的，并且在零售店中 “与棒棒糖和巧克力棒一起 “随时可以买到。他补充说，吸电子烟已经成为高中的 “头号行为问题”。据澳洲媒体报道，一些学校已经开始在厕所安装电子烟检测器。