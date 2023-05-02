周二美市盘前小幅走低 重点谈挪威游轮后疫情时代的业绩

星期二（5月2日）重点：

●在美国财政部长耶伦警告美国政府可能在6月1日耗尽资金，引发前所未有的政府债务违约的情况下，美国华尔街股市主要股指期货星期二（5月2日）小幅走低。市场许多投资者的焦点也都放在美联储本星期是否会如预期般的加息。

●在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微退5.60点或0.13％，报4162.30点；纳斯达克100指数期货微起2.30点或0.02％，报13233.80点；道琼斯指数期货则退低58.30点，报33993.40点。

●美国股市隔夜（星期一）收盘时几乎持平。标准与普尔500指数隔夜微跌1.61点，闭市报4167.87点。重量级的道琼斯指数跌46.46点，闭市报34051.70点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低0.11％或14.52点，以13231.47点收市。

●美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是102亿6000万股，比过去20天的103亿7000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

●线上教育平台公司Chegg的股价在盘前暴跌44.72％，截稿时报9.73美元。该公司说，自今年3月以来，时下学生对ChatGPT的兴趣非常浓厚，以至影响到公司争取新客户的能力。Chegg高管说，预计第二季度总净营业额会介于1亿7500万美元至1亿7800万美元，比市场分析师估计的约1亿9400万美元低。

●转型为网络安全公司的黑莓（BlackBerry）隔夜盘后宣布正在考虑拆分业务，带动黑莓股价在今晚盘前上涨超过9％，截稿时报4.23美元。

●拥有52年历史的美国家居用品零售商Bed Bath & Beyond的股票将在5月3日退市。在今晚最后一个交易日里，该股盘前下跌7.18％，截稿时报0.0956美元。

●星期二下文我们来看看在后疫情时代，挪威游轮的业务是否也跟着好起来。今晚盘前该股退低0.13美元，截稿时报14.41美元。

●盘前活跃股按序：Chegg Inc、特斯拉（Tesla）、优步（Uber Technologies）、亚马逊（Amazon）和英伟达（Nvidia）。截稿时，除了特斯拉股价微起之外，其他四只活跃股的股价全部下跌。

挪威游轮旗下的丽晶七海邮轮（Regent Seven Seas Cruise）。（挪威游轮）

挪威游轮（Norwegian Cruise Line Holdings）（纽约证券交易所代码：NCLH）

在消费者需求持续“强劲”的带动下，游轮运营商挪威游轮的第一季度业绩明显超标，而且该公司还对今年全年盈利做出乐观的预测，支持挪威游轮股价隔夜走高8.91％，成为标准与普尔500指数的表现最佳的指数股之一。隔夜也是该股自去年11月10日上涨8.2％以来，单日表现最佳的一天。

根据挪威游轮截至今年3月底的第一季度业绩报告，该集团的季度净亏损已经从去年同期的9亿8270万美元或每股亏损2.35美元，收窄至1亿5930万美元或每股亏损0.38美元。如果不计非经常项目，调整后每股亏损是0.30美元，比FactSet搜集到的分析师平均预测，即每股亏损0.42美元的幅度来得小。

挪威游轮的营业额也在这个季度增长了两倍多，达到18亿2000万美元，比FactSet搜集到的17亿4000万美元分析师共识来得出色。不仅如此，与2019年冠病发生前的第一季度营业额相比，它也增长了29.8％。

从游客票据（Passenger ticket）方面取得的营业额同比增长253.0％，也比2019年增加了24.2％，达到12亿1000万美元，比FactSet分析师普遍预测的12亿美元高。在船上和其他方面取得的营业额则比去年同期增长241.6％，比2019年增长42.5％，达到6亿1310万美元，明显超越了市场分析师预测的5亿7400万美元。

至于本财年，挪威游轮高管预计，集团调整后的每股盈利会是大约0.75美元，也比目前FactSet分析师的共识，即0.71美元来得好。

候任的萨默（Harry Sommer）将于7月1日接替现任的德尔里奥（Frank Del Rio），担任挪威游轮首席执行官。萨默在业绩发布会说，整体市场需求情况仍然“健康”，而且公司的受众群还是很有“韧性”，而且对旅行仍有着执着的渴望。

他还说，即使最近美国出现数家银行倒闭事件，导致3月份的金融市场出现剧烈波动，但是挪威游轮并没有遇到任何异常的取消或预订现象。

挪威游轮股价上涨也提振了其他游轮股，例如：嘉年华（Carnival Corp）的股价就在隔夜上涨3.04％，皇家加勒比集团（Royal Caribbean Group）的股价也起了2.37％。

在Tipranks的11名分析师当中，有四名给予挪威游轮股“买进”的评级，五名给予“持守”的评级，两名给予“卖出”的评级，一年期限平均目标价是15.55美元。