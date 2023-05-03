拜登哈里斯为竞选筹款活动做准备 拜登无意讨论债务上限问题

美国总统拜登和副总统哈里斯正在为最快于下周举行的首次竞选筹款活动做准备。

路透社引述几名知情人士透露，预计拜登将于下星期三（5月10日）在纽约市举行招待会和晚宴；哈里斯则计划于下星期五（12日）在关键的摇摆州佐治亚州举行自己的首次竞选筹款活动。

自宣布竞选2024年连任总统以来，拜登虽仍一直专注于自己的总统职责，但最近也已逐步展开竞选活动。

知情人士称，竞选团队计划为拜登举行的第一批竞选活动将邀请不到40名高额捐款者出席，并期望能为拜登筹得约250万美元（约334万新元）。

拜登2020年竞选总统期间史无前例地筹得超过10亿美元的资金，他的竞选团队和民主党全国委员会（DNC）的同僚指出，为竞选连任、控制参议院并重新控制众议院，拜登可能需要比这一数额更大的支持。

不过，知情人士说，拜登竞选活动的相关日程安排尚未最终确定，因为他要处理债务上限问题，还要在两周后出访亚太地区。

美国两党至今仍未就提高债务上限达成共识。白宫星期二（2日）说，拜登下周与四位国会高级领导人会晤期间，不会就债务上限进行谈判，但他将讨论启动“单独的预算程序”，以探讨预算的优先支出项。

4月26日，美国众议院通过了众议长麦卡锡提出的债务上限法案《限制、节约、增长法案》。麦卡锡呼吁拜登就提高债务限额和削减开支的法案开始谈判，并呼吁参议院批准众议院的法案或通过自己的法案。不过，由拜登所在的民主党控制的参议院很可能会拒绝这一提议。

财政部长耶伦日前警告称，联邦政府可能最早在6月1日就会耗尽资金，面临灾难性违约风险；若国会未能提高政府的债务上限而违约，将引发一场经济和金融灾难，并在未来几年推高利率。