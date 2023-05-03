欧盟拟将炮弹年产能提高至100万枚

欧盟委员会将在星期三（5月3日）提出一项计划，将炮弹年产能提高至100万枚，同时提振欧盟国家的国防工业发展。

法新社报道，该计划提议使用欧盟预算中的5亿欧元（约7.35亿新元）来支持欧盟的弹药生产。

欧盟内部市场专员布瑞东（Thierry Breton）说，欧盟的国防工业现在必须转向战争经济模式，“我有信心，在12个月内，我们会将欧洲的（炮弹）产能提高到每年100万枚。”

欧盟的资金将用于支持新的榴弹炮弹和导弹生产线、提高火药产量以及改装旧弹药。欧盟将为选定的国防项目提供一半的资金支持，余下的一半将由欧盟成员国承担。这意味着计划的总价值将达到10亿欧元。

布瑞东指出：“我们提出的法案是前所未有的。这份法案旨在用欧盟的资金直接支持我们为乌克兰以及欧洲自己的安全来发展国防工业。”

他说，虽然当今的欧洲国防工业“不具备满足乌克兰和欧盟成员国安全需求的规模”，但它有实现这一规模的潜力。

欧盟希望这项计划既能促使欧洲国防工业开始在新设施上投入资金，也能让欧盟国家有信心将更多现有库存运往乌克兰。

乌克兰每天要消耗数千发炮弹，并称由于炮弹短缺，乌军队不得不按比例分配炮弹。欧盟已承诺明年斥资20亿欧元，通过取用库存和下达联合订单的方式，向乌克兰提供100万枚炮弹。