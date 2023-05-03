知情人士：TikTok美国安全团队主管将于本月离职

知情人士透露，短视频应用TikTok负责美国数据安全业务的主管埃里克·韩（Eric Han）将于本月离职。

彭博社报道，去年12月，为应对美国政府担忧的国家安全问题，TikTok将公司的全球信任与安全团队与其位于美国的信任与安全团队合并，并任命埃里克·韩领导这支新队伍。

TikTok因数据安全风险近来在美国遭到巨大阻力，埃里克·韩与一众高管都致力于说服美国立法者与决策者相信TikTok对于美国用户的安全性，并避免该应用被美国封禁。

不过，一些与埃里克·韩关系密切的TikTok员工说，他并不中意晋升后的这一职衔，认为安全主管一职如同“毒酒”，表面光鲜，实则很容易成为替罪羊。

网上资料显示，埃里克·韩2019年4月加入TikTok。他早期在Uber担任了两年的创新与实验主管。2011年至2014年期间，他在Twitter担任安全政策经理。2016年至2019年，他曾任美国云基础架构提供商Digital Ocean的高级信任与安全经理。

TikTok和埃里克·韩本人均尚未就他离职的消息做出回应。

知情人士告诉彭博社，TikTok一直在努力招聘经验丰富、面向公众，并愿意在反华政客与公司之间斡旋的高管。

3月，新加坡籍的TikTok总裁周受资出席美国众议院能源和商务委员会的听证会，引起行业和公众的巨大关注。