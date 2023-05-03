澳洲男子钓鱼失踪 鳄鱼体内发现疑似残骸

澳大利亚一名男子周末与友人钓鱼时失踪，经过两天的搜查，澳洲警方对两条鳄鱼实施安乐死后，在其中一条鳄鱼腹中发现了疑似该男子的人体组织。

英国广播公司（BBC）星期三（5月3日）报道，65岁失踪男子名为达莫迪（Kevin Darmody），是一名经验丰富的渔民。他在星期六（4月29日）失踪前，最后出现的地点是位于昆士兰北部的肯尼迪湾（Kennedy’s Bend），那是当地著名的咸水鳄鱼栖息地。

报道称，安乐死的两条鳄鱼分别长4.1米和2.8米。虽然警方仅在其中一只鳄鱼体内发现了人类遗骸，但野生动物官员认为，两条鳄鱼都与这起“食人”惨祸有关。

渔民听到大声喊叫 友人岸上发现拖鞋

事发时与达莫迪在一起的几名渔民并未目睹达莫迪遭袭，但称自己听到达莫迪大声喊叫，随后听到一声巨响。达莫迪的朋友说，他听到动静后赶往事发地点，却只看到达莫迪的人字拖留在岸上。

警方目前尚未最终确定鳄鱼体内人类遗骸的身份，但对达莫迪的搜救工作来说，显然不是个好消息。

澳洲当局于1970年代出台咸水鳄禁捕令，几十年间，昆士兰地区的鳄鱼数量已从约5000只增至约3万只。

虽然鳄鱼在澳洲北部十分常见，但鲜有鳄鱼攻击事件发生。自1985年有记录以来，达莫迪的惨剧只是昆士兰发生的第13起致命的鳄鱼袭击事件。