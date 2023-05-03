周三美市盘前小幅上涨 重点谈星巴克后疫情时代业绩

星期三（5月3日）重点：



市场投资者都在等待美联储的最新货币政策决定。美国华尔街股市主要股指期货星期三（5月3日）小幅上涨。华尔街分析师普遍预测美联储将加息25个基点。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微升5.60点或0.14％，报4125.20点；纳斯达克100指数期货起16.60点或0.13％，报13130.30点；道琼斯指数期货起23.60点，报33708.10点。

股市投资者对金融体系感到担忧，让银行股星期二（2日）再次下挫。市场人士也试图猜测美联储到底还会加息多久，导致美国主要股指星期二均下跌超过1％。

标准与普尔500指数星期二下跌48.29点，闭市报4119.58点。重量级的道琼斯指数跌367.17点，闭市报33684.53点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低0.89％或117.81点，以13113.66点收市。

美国股市星期二的交易活跃，交易所的总成交量是123亿3000万股，比过去20天的104亿4000万股平均成交量多。

盘前交易重点：

《华尔街日报》援引知情人士的话说，Unity Software将裁员约600人，占员工总数的8％。这也是该公司在过去一年里进行的第三轮裁员，也是规模最大的一轮裁员。Unity Software股价在星期三盘前上升0.34美元，截稿时报25.65美元。

福特汽车（Ford Motor）虽然在今年第一季度扭亏为盈，但是该公司对全年业绩的预测仍保持不变，也就是2023年的营运盈利预料会继续保持在90亿美元至110亿美元之间。福特汽车股价星期三盘前微退0.08美元，截稿时报11.72美元。

西太平洋合众银行（PacWest Bancorp）股价星期三盘前下跌9.47％，Western Alliance也下跌了5.01％。虽然市场目前没有任何有关于这两家银行的消息，但是在第一共和银行（First Republic Bank）被接管之后，任何银行股价的风吹草动都令投资者感到紧张。

星期三下文我们来看看咖啡连锁店巨头星巴克的最新业绩。星期三盘前该股退低6.61美元，截稿时报107.85美元。

盘前活跃股按序：西太平洋合众银行、超微（Advanced Micro Devices）、特斯拉（Tesla）、优步（Uber Technologies）和苹果（Apple）。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

星巴克在这个季度里新开了464家门店。（路透社）

星巴克（Starbucks Corporation）（纳斯达克证券交易所代码：SBUX）

在国内外市场的销售业务进步的带动下，咖啡连锁店星巴克第二财季盈利和营业额双双超标。在中国取消与疫情相关的清零政策后，星巴克在中国的同店销售额也取得自2021财年第三季度以来的首次增长。

根据星巴克截至今年4月2日的第二季度业绩报告，该集团的营业额增长了14.2％，达87亿2000万美元，调整后的每股盈利是0.74美元。Refinitiv搜集到的分析师平均预测的营业额是84亿美元，调整后的每股盈利是0.65美元。

如果包括其他项目在内的话，这家咖啡连锁店巨头的第二财季净利是9亿零830万美元，即每股盈利0.79美元。这个表现比去年同期的6亿7450万美元，即每股盈利0.58美元要出色许多。

业绩报告也显示，集团的季度同店销售额增长了11％，比StreetAccount分析师估计的7.1％来得好。整体而言，星巴克在美国和国际市场的表现都超出预测。

至于各区域的表现，星巴克在美国的同店营业额增长12％，客流量则增长6％。在中国，星巴克这个季度的同店销售额虽然只上升3％，但是星巴克的中国董事长王静瑛说，在今年的3月份里，中国市场的同店销售额就增长了30％，这个势头预料会一直持续到第三财季。

虽然如此，星巴克在发布业绩时对本财年的业绩展望还是显得谨慎。该公司高管只是重申之前的预测，即营业额会取得10％至12％的增长，调整后每股盈利则相信会增长15％至20％，完全没有做出任何调整。

在Tipranks的18名分析师中，有八名给予星巴克股“买进”评级，10名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是113.93美元。