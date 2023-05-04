白宫：美国债务违约或导致数百万就业岗位流失

美国白宫警告称，若美国政府发生债务违约，美国经济可能遭到严重损害，或将导致数百万就业岗位流失。

彭博社报道，白宫经济顾问委员会（CEA）星期三（5月3日）发布的分析报告指出，短期违约将导致50万个工作岗位流失，失业率上升0.3个百分点，年化GDP将下降0.6%；若违约持续一整个财政季度，则将使股市暴跌45%，GDP下降6.1%，失业率上升5个百分点。

白宫经济顾问委员会在报告中说：“由于政府在违约引发的经济衰退中无法实施反周期措施，因此能够帮助家庭和企业低于冲击的政策选项有限。”

美国民主党和共和党在提高债务上限这一问题上互不退让。目前法定债务上限为31.4万亿美元（约45.3万亿新元）。美国财政部警告称，运用特殊会计手段来避免超出联邦债务上限的努力，可能最快在6月初就难以为继。

总统拜登不愿在提高债务上限问题上做出让步，并指责共和党议员以国家经济作为要挟。众议院议长麦卡锡则说，若不削减开支，共和党就不会同意提高债务上限。

彭博社预计两党的对峙势必要持续到本月。白宫经济师警告称，单是这样的边缘政策就会伤害美国经济，恐将导致20万就业岗位流失。

经济顾问委员会指出，美国国债信用违约交换（CDS）价差4月份大幅上升，随着债务上限日益逼近，市场压力指标也将恶化，并将加剧股市和公司债券市场的波动。