美国批准首款呼吸道合胞体病毒疫苗 适用于老年群体

美国星期三（5月3日）批准了首款呼吸道合胞体病毒疫苗，成为首个批准该疫苗的国家。

综合美国广播公司（ABC）和法新社报道，美国食品和药物管理局（FDA） 宣布批准首款呼吸道合胞体病毒（respiratory syncytial virus，简称RSV）疫苗。

这款疫苗由葛兰素史克制药公司（GSK）生产，适用于老年人。辉瑞（Pfizer）和莫德纳（Moderna）也在开发类似的RSV疫苗。

根据美国食品和药物管理局的介绍，RSV是一种常见病毒，通常会引起轻微的类似感冒的症状，但对婴儿和老年人，以及免疫系统较弱和有基础疾病的人来说，相关症状可能会比较严重。RSV同时也是导致老年人下呼吸道疾病的常见原因，会影响肺部，并可能导致危及生命的肺炎和毛细支气管炎。

RSV通常为季节性传播，从秋季开始，在冬季达到高峰。葛兰素史克预计将有足够的疫苗，及时满足秋冬季呼吸道疾病季节的需求。

美国疾病控制和预防中心（CDC）的数据显示，美国65岁以上群体中，每年约有6万至12万人因感染RSV住院治疗，6000人至1万人因感染RSV死亡。

针对RSV的疫苗研发已经进行数十年， 但一直未有疫苗上市。食品和药物管理局的高级官员马克斯（Peter Marks）星期三指出，美国批准首款RSV疫苗，是“一项重要的公共卫生成就”。

对医药行业来说，这款RSV疫苗获准上市也是最近取得的一次成功突破，有分析预测，未来十年这一市场的价值可能超过100亿美元（约133亿新元）。