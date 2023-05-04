周四美市盘前小幅波动 重点谈强生旗下Kenvue公开发售新股

星期四（5月4日）重点：

●美联储隔夜将利率再调高25个基点，暗示可能会在6月暂停加息。不过它也说，如果经济数据显示有必要的话，央行还是可能会进一步实施收紧政策的。这种不明确的言论让股市走势缺乏明确方向，美国华尔街股市主要股指期货星期四（5月4日）也只能在小幅间波动。

●在7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌10.60点或0.26％，报4080.10点；纳斯达克100指数期货起11.70点或0.09％，报13041.90点；道琼斯指数期货则跌88.90点，报33325.30点。

●美联储隔夜（星期三）如预期将利率调高0.25个百分点，并暗示可能会暂停进一步加息。原本可能带动美国股市走高，但是后来美联储主席鲍威尔做出的评论，又让许多投资者怀疑央行可能还会加息，导致股市后来逆转收低。

●标准与普尔500指数隔夜下跌28.83点，闭市报4090.75点。重量级的道琼斯指数则跌270.29点，闭市报33414.24点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低0.64％或83.45点，以13030.21点收市。

●美国股市隔夜的交易相当活跃，交易所的总成交量是120亿3000万股，比过去20天的105亿1000万股平均成交量多。

盘前交易重点：

●西太平洋合众银行（PacWest Bancorp）股价在今晚盘前猛挫超过44％，截稿时报3.59美元。虽然该银行发表声明称，旗下的存款正在增加，而且银行也正在与合作伙伴和投资者进行讨论，但是彭博社报道，西太平洋合众银行已在考虑各种战略选择，包括出售银行。

●科技巨头苹果（Apple）和加密货币交易平台Coinbase将在今晚收盘后发布业绩。苹果在今晚盘前下跌1.71美元，截稿时报165.74美元；Coinbase则起1.50美元，截稿时报49.99美元。

●美国“女股神”凯西伍德（Cathie Wood）隔夜通过旗下的方舟投资基金，进场吸购2万6200股超微（Advanced Micro Devices）的股票。根据隔夜的收盘价估计，这项交易总值超过210万美元。超微股价在今晚盘前下跌0.12美元，截稿时报81.50美元。

●星期四下文我们来谈谈老字号强生集团旗下的消费者部门Kenvue分拆，以公开发售股票的方式成为独立上市公司。今晚盘前强生股起0.12美元，截稿时报162.99美元。

●盘前活跃股按序：西太平洋合众银行、First Horizon Corp、Western Alliance Bancorp、苹果和特斯拉（Tesla）。截稿时，除了特斯拉股价微起之外，其他四只活跃股的股价全部下跌。

在Kenvue分拆上市后，强生还是拥有Kenvue的约91％股份，持股量大约是17亿股。（路透社）

强生（Johnson & Johnson）（纽约证券交易所代码：JNJ）

美国制药业老字号强生集团旗下的消费者部门Kenvue已经正式分拆出来，并以公开发售股票的方式，以每股22美元的价格出售1亿7280万股，筹集38亿美元成为独立上市公司。按这个数字计算，Kenvue的市值超过410亿美元。

这也是过去20多年来，因企业分拆展开的最大规模的公开售股计划。虽然分拆了，但是在Kenvue上市后，强生还是拥有Kenvue的约91％股份，持股量大约是17亿股。

Kenvue的售股计划也是美国股市自电动汽车制造商Rivian Automotive Inc于2021年底，在纳斯达克上市以来的最大规模的公开售股计划。Kenvue预计将在星期四（4日）在纽约证券交易所开始交易，股票代码为“KVUE”。高盛、摩根大通和美国银行是这次售股计划的主要承销商。

Kenvue的产品包括多个家喻户晓的品牌，包括：Tylenol、Listerine、Neutrogena和Nicorette。根据Kenvue提交的文件，在截至今年1月1日的一年里，该公司的营业额将近150亿美元，净利约15亿美元。

市值超过4260亿美元的强生集团，目前仍面对着数千起强生婴儿爽身粉滑石粉致癌的诉讼。这些诉讼案件导致强生股价在过去一年下跌了9.8％。虽然强生保留它对滑石粉案件的责任，但是Kenvue已经因滑石粉案件索赔而被正式起诉了。该公司也警告说，它还可能会受到美国和加拿大以外地区消费者的索赔。

虽然Tipranks的分析师还没有对Kenvue进行评估，但是对于它的母公司强生，在17名分析师当中，只有五名给予强生股“买进”的评级，12名给予“持守”的评级，一年期限平均目标价是179.95美元。