美国地区银行PacWest称与潜在投资者展开讨论

路透社引述知情者的话说，又有一家地区银行——西太平洋合众银行在考虑包括出售或融资在内的战略选择，这导致该银行和其他几家美国地区银行的股票在盘后交易中暴跌。

拥有西太平洋合众银行（Pacific Western Bank）的PacWest Bancorp星期三（5月3日）向市场保证，银行流动性充足，存款没有出现任何异常流动。美国星期三盘后交易，这家银行的股价下跌60%。银行星期四（4日）说，正在与几家潜在合作伙伴和投资者展开讨论。

彭博社引述银行的声明说，银行将继续评估所有选项，极力保护股东利益。

在第一共和银行（First Republic Bank）遭到收购等消息传出后，该银行没有经历过异常的存款流动。核心消费者存款自3月31日起一直有所增加，截至5月2日，存款总金额为280亿美元（373.38亿新元）。

美国西海岸的阿莱恩斯西部银行（Western Alliance Bancorp ）股价也滑落23%，显示尽管美国监管机构试图平息硅谷银行和标志银行3月份倒闭所引发的危机，投资者对于地区银行体系的健全仍无信心。

美国股市星期四（4日）开市一个小时，PacWest Bancorp的股价暴跌60%，报2.57美元。