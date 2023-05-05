法意关系再度紧张 意外长取消访法

法国与意大利的关系再度紧张，意大利外交部长塔亚尼取消访问法国的行程。

法国内政部长达尔马宁星期四（5月4日）在参加电台访谈节目时说，意大利总理梅洛尼无法解决意大利面临的移民问题。他形容梅洛尼是法国极右翼党派领导人勒庞的朋友，并对勒庞进行了抨击。

意大利官方很快就此作出回应。意大利外长塔亚尼当天说，达尔马宁就意大利总理发表的相关言论“不可接受”，并称这一言论并不是欧洲面临挑战时所应具有的精神。他取消了访法行程。

法国官方随后试图缓和局势。法国外交部在当天晚些时候发表声明，希望法意两国外长在法国的会面能够尽快重新安排；法国政府也希望与意大利方面合作，以应对移民问题的共同挑战。

法国外交部的声明还说，法国与意大利的关系是基于两国及其领导人之间的相互尊重。声明称，所有欧盟成员国应共同应对移民问题；在有关问题上只有通过集中精力和平静对话才能取得成效。

自去年下半年以来，移民政策一直是法意两国的焦点议题，并一度引发两国关系紧张。梅洛尼曾拒绝允许一艘载有200多名移民的人道主义救援船在意大利靠岸，这艘船后来被允许在法国停靠。法国总统马克龙和梅洛尼今年3月在欧盟峰会期间会面，谈及移民问题。

由于近期穿越地中海进入意大利的移民人数激增，意大利政府今年4月宣布全国进入为期六个月的紧急状态。达尔马宁稍早前就此说，意大利面临“非常严重的移民危机”，他还对法意边境地区的“大量移民到来”表示关注。