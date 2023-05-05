菲总统：允许美国使用更多军事基地 非用于进攻任何国家

菲律宾总统小马可斯说，他今年同意美国使用更多菲律宾军事基地，不是为了针对任何国家进行“进攻行动”。

路透社报道，小马可斯星期四（5月4日）在华盛顿一个智库发言时称，自己在近期的会谈中向中国官员表明了这点。他说，美国没有要求菲律宾，一旦美国因台湾问题与中国大陆开战时提供军队。

小马可斯告诉战略与国际研究中心，允许进入菲律宾基地的2014年《加强防务合作协议》是为了应对气候变化的影响而构思的。他说：“中国外交部长刚刚与我会面。我告诉他，我也向他保证，不，这些不是打算作为军事基地来攻击，对任何人、任何国家采取行动，不是中国，不是任何国家。”

小马可斯说，将《加强防务合作协议》基地用于 “进攻行动 “将超出菲方与美方讨论的范围。他也指出，美国从未提出，可能将这些基地用作对任何国家采取进攻行动的 “集结地 “。

在小马可斯的领导下，马尼拉与华盛顿的关系不断加深，他在2月允许美国军队进入另外四个基地，中国说这是在为地区紧张局势 “火上浇油”。专家说，美国将菲律宾视为一个火箭、导弹和火炮系统的潜在部署地，以对抗中国大陆对台湾的两栖入侵。

美国国防部长奥斯汀在上个月的美菲防长和外长会议后说，讨论美国希望在菲律宾基地驻扎哪些资产还为时过早。