法国推职业高中教育改革 年度投入拟增10亿欧元

法国总统马克龙对外宣布官方推动职业高中教育改革的相关计划。根据该计划，法国准备对职业高中的年度投入增加10亿欧元（约14亿新元）。

马克龙星期四（5月4日）前往法国西部滨海夏朗德省桑特市的职业高中视察，与当地学生交流，并宣布改革计划。他重申推动职业高中教育改革的决心。

马克龙说，从今年的新学年开始，参加实习的职业高中学生将获得报酬，相关的报酬由国家来支付；报酬的具体金额将为每周50欧元到100欧元之间；职业高中的高年级学生一般可以获得相对较高的报酬。

马克龙还提及职业高中的课程门类应该与就业市场相联系，那些缺乏就业渠道的课程门类应停止讲授。但他没有具体提及哪些门类。

为了更好促进职业高中学生的就业，马克龙还说，将在每个职业高中设立“商务办公室”，旨在为学生提供更好的就业保障。按照官方计划，在职业高中的“商务办公室”工作的教职人员应熟悉商界。

法国教育部长恩迪亚耶当天陪同马克龙视察。他说，职业高中将通过改革为人们提供一条实现成功的路径。他介绍说，国家向职业高中的年度投入增加的10亿欧元经费除了用于支付参加实习学生的报酬，还将用于开设新的各类专业培训课程。

据法国BFM电视台报道，职业高中教育改革是马克龙去年竞选连任总统时提出的改革目标之一，其主要目的是为了向就业市场提供更加专业的技术人员，同时防止职业高中学生失学。大约有62万名法国高中生接受的是职业高中教育。