马国移民局：新山关卡本月底添100名新官员

马来西亚移民局这个月内将增派100名新聘职员到新山关卡就职，以解决关卡人手短缺问题。当局也将成立“快速反应队”，确保284个移民局柜台于高峰时段全面开放。

马国移民局总监鲁斯林星期五（5月5日）清晨巡视新山关卡后召开记者会指出，共有231名新职员将在5月21日之前完成培训，大多数人将在本月的第三个星期之前，被分配到苏丹依斯干达大厦（新山关卡）及苏丹阿布峇卡大厦（新马第二通道）就职。

鲁斯林说：“这将有助于填补新山关卡的职缺。目前，我们的人力达到80％，我们已获得政府批准，将进行额外的招聘。”他补充说，新山关卡目前有1074名移民局官员及职员，还有273个职缺待填补。

他透露，马国政府今年已批准该部门招聘700名新人，招聘工作将立即展开。“除了马新的两个陆路关卡外，一些新聘职员也将派驻在吉隆坡国际机场。”

另一方面，移民局也将在关卡成立“快速反应队”（Quick Response Team），若有官员临时请病假，他们将随时前往支援。

鲁斯林说，今年1月1日至5月3日，新山关卡共有2721万人次通关，每日平均25万人次。他说：“这对我们来说是一大挑战，尤其在管理层面，我们必须寻找解决问题的方案。”